不租房了 佛州夫妻「住飯店」每年省逾1.2萬 含水電還有客房服務

因負擔不了每個月的高額房租，美國佛羅里達州一對夫婦選擇住進飯店的單人房。（圖／AI生成）

因負擔不了每個月的高額房租，美國佛羅里達州一對夫婦選擇住進飯店的單人房，每周僅需花費307美元，包括水電費、網路及免費停車，平均每年能省下高達1萬2000美元。

據紐約郵報報導，佛羅里達州47歲的瑪蘭達鮑爾斯（Maranda Bowers）和40歲的丈夫約翰鮑爾斯（John Bowers），本來住在一棟2層樓、3房的房子，每月需負擔2300美元的房租。不幸的是，約翰2023年工作時發生意外，家裡的經濟重擔都落在了經營清潔公司的瑪蘭達身上。

因無力負擔如此高額的房租，於是他們夫妻2周後搬到飯店住，住在每周307美元的單人房內，此費用包含水電、網路及免費停車，甚至還有客房服務。如今他們已經在此住了2年，每年平均能省下1萬2000美元。

她曝好處：比付房租、水電還容易

瑪蘭達受訪時表示，這樣的生活最大的好處，除了不用花費幾千美金租房子，也不必繳納任何押金，更直言每週湊齊飯店的費用比每月付房租、水電費還更容易。她也透露，計畫要拿省下來的錢買地，蓋一間屬於他們的房子，「我們想要過簡單過生活，把錢用在度假、享受生活，而不是全都拿去買大房子」。

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