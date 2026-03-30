Costco經典甜點跌落神壇？網轟：品質縮水、硬如石頭

Kirkland Signature巧克力塊餅乾，近期陷入嚴重的品質爭議。（路透）

過去深受會員喜愛的 Costco 自有品牌 Kirkland Signature 巧克力塊餅乾，近期陷入嚴重的品質爭議。美國多位忠實顧客在社群平台 Reddit 上發起猛烈批評，指稱這款曾經的「必買清單」主食，如今口感已變得「堅硬如石」、「完全無法食用」，甚至質疑其配方已改用人工香料。

「指甲壓到變白」 網友曬照控訴品質下滑

每日郵報報導，這款售價 11 美元（24 入裝）的巧克力餅乾，長期以來是 Costco 烘焙區的標誌性產品。然而，近期購物者的回饋卻充滿失望。有網友貼出照片，嘗試用力按壓餅乾卻毫無動靜，甚至表示「指甲都因為擠得太用力而變白了」，形容其硬度簡直像「脆餅乾」而非軟餅乾。

更有資深老饕指出，近期餅乾似乎開始添加人工香料，導致味道不如以往自然，決定不再購買。有評論直言，這些大規模生產的麵團重點在於「延長保存期限」，而非維持味道或品質，導致全美各地的烘焙水準參差不齊。

美食廣場新寵兒竟成「罪魁禍首」？

部分購物者猜測，烘焙區餅乾品質的下滑，可能與美食廣場近期推出的售價 2.49 美元「全奶油超大巧克力餅乾」有關。這款高達750卡路里的新品於2024年正式取代了標誌性的「扭扭吉拿棒」。有觀點認為，為了推廣美食廣場單點的高單價餅乾，Costco 疑似調整了烘焙區盒裝餅乾的定位或製程，導致兩者品質出現明顯落差。

Costco策略調整 粉絲挫折感加劇

這並非 Costco 甜點首次引起公憤。此前，該零售商取消深受喜愛的「扭扭吉拿棒」，改以 2.99 美元的「吉拿棒小點」代替，便已引發不少死忠粉絲的抗議。

儘管如此，Costco 的美食廣場憑藉 1.50 美元的熱狗汽水組合及 3.99 美元的烤雞，依然維持著強大的吸引力。然而，近期公司加強了會員資格驗證，要求戶外美食廣場也必須出示會員卡，再加上甜點品質不穩，正考驗著會員的忠誠度。

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