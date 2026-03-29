睡滿8小時仍累爆？睡眠品質4大地雷「這件事」最傷

若長期睡眠品質不佳或不足，嚴重可能導致判斷力受損。（圖／AI生成）

明明睡滿8小時卻仍感到疲憊不堪？專家指出，睡飽有精神的關鍵是「睡眠品質」。容易傷害睡眠品質的四大地雷，包括睡前滑手機、壓力過大、傍晚攝取咖啡因與酒精。若長期睡眠品質不佳或不足，嚴重可能導致判斷力受損。

睡眠四大地雷

紐約郵報（New York Post）報導，美國猶他州資深行為科學家崔瑟兒（Wendy Troxel）指出，單單以「睡滿8小時」來評估睡眠與精神狀況好壞並不準，睡眠品質與睡眠時數同等重要。許多睡滿7至8小時，醒來仍昏沉無力的民眾，可能就是「非恢復性睡眠」的表現。

崔瑟兒表示，通常破壞睡眠品質的因素中，酒精和咖啡因佔多數；有些民眾則可能因心理壓力、擔憂過大而導致睡眠品質低落；至於最傷的因素，就是現代人普遍會有的「睡前滑手機」，容易導致睡眠片段化。

睡少反而清醒是錯覺

不少人可能都有睡少一點反而更有精神的現象，誤以為自己不需要這麼多時間睡覺。然而，崔瑟兒解釋這只是身體尚未適應，並非真的不需要充足睡眠，研究證實，睡眠不足會損害判斷力，自認每晚只睡4小時就夠的人，往往未察覺認知功能已受影響。

崔瑟兒建議，每晚睡眠時間不足的民眾，可以先從每晚逐步增加15分鐘睡眠，慢慢調整生理時鐘開始。此外，崔瑟兒指出，避免睡前吃太飽或太餓、運動安排在白天而非睡前，都能讓生理時鐘更符合自身狀態，提升睡眠品質。

睡滿8小時仍累爆？專家揭睡眠品質4地雷：睡前滑手機最傷

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