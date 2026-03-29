浴室防霉2步驟完成 達人曝關鍵「無水漬」：時刻保持乾燥

浴室只要減少殘留水分，就能從根本抑制霉菌生成。打掃示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

順手就能讓浴室防霉！一名網友「Ag玉米」分享洗完澡只做兩件事即可有效防止浴室發霉的技巧，強調透過簡單習慣維持乾燥環境，就能大幅降低霉菌滋生，引起不少人共鳴與討論。

「Ag玉米」指出，洗澡後最重要的兩個步驟為「開排氣扇約10分鐘」以及「使用刮水器將牆面與玻璃水分刮乾」。她強調，「無水漬＝不發霉」，只要減少殘留水分，就能從根本抑制霉菌生成。此外，她也建議順手擦乾馬桶底座、洗手台邊緣及牆角縫隙，並將毛巾、浴刷掛起通風，避免潮濕悶住。

針對不同情境，「Ag玉米」也提供補充做法，例如保持地漏乾爽、陰雨天放置除濕盒等，強調「濕氣跑光，霉菌就無處可長」。該貼文同時整理除霉方法，包括輕度白霉可用小蘇打糊敷後刷除；若為玻璃膠或磁磚縫的頑固黑霉，則建議使用除霉膠厚敷過夜，隔天即可輕鬆清除；牆面與天花板則可用稀釋漂白水擦拭，但需注意通風並避免與清潔劑混用。

留言區中，不少網友認同「保持乾燥」的重要性。有網友指出，許多人誤以為磁磚表面看似乾燥，其實仍有水膜殘留，若不擦乾容易產生水垢與霉斑；也有人分享會搭配暖風或除濕機加強乾燥效果。另有網友表示，若浴室有窗戶，開窗通風同樣有效，顯示不同居住環境有不同應對方式。

不過，也有部分意見認為，氣候條件影響甚大。例如南方潮濕地區較容易發霉，即使開排氣扇仍難完全避免；反觀乾燥地區則較少此困擾。此外，有人質疑「洗完澡還要刮水」是否麻煩，但也有回應認為這只是「順手的小習慣」。

針對長期防霉，「Ag玉米」建議從源頭改善，包括更換防霉玻璃膠、使用環氧彩砂進行磁磚美縫，以及定期噴灑防霉噴霧等。她也提醒，選擇材料時避免使用易發黑的單組份產品，才能延長效果。