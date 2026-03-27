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能提神又不影響睡眠 研究揭喝咖啡的「黃金時間」

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在對的時間喝咖啡，既提神又不會影響睡眠。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Joao Sócola）
在對的時間喝咖啡，既提神又不會影響睡眠。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Joao Sócola）

許多人習慣喝咖啡提神，但又擔心喝了晚上睡不著，到底咖啡要怎麼喝才對？根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，廣島大學研究所田原優副教授在其著作《顯著提升專注力的咖啡因教科書》（暫譯，日本能率協會出版）中表示，「持續攝取咖啡因會使身體產生耐受性，甚至導致成癮、死亡。」事實上，在對的時間喝咖啡，既提神又不會影響睡眠。

田原表示，咖啡中的咖啡因有提神效果。不只是咖啡，許多飲料都含有咖啡因。每個人的咖啡因代謝速度不同，有人白天只喝一杯，效果也會持續到晚上。但長期攝取咖啡因會使身體產生耐受性，逐漸降低提神效果，還可能導致依賴性和成癮，出現頭痛、噁心和情緒波動等戒斷症狀。除了注意攝取量之外，喝對時間也很重要。

根據日本厚生勞動省2024年公布的《2023年促進健康睡眠指南》，晚上7點攝取100毫克咖啡因，到了半夜12點，體內仍會殘留50毫克咖啡因，讓人無法入睡。

另一篇澳洲研究人員在2023年發表的論文，分析了24篇關於睡眠與咖啡因關係的研究報告。結果顯示，攝取咖啡因會使總睡眠時間減少45分鐘，睡眠效率降低7%。

由於咖啡因的代謝時間因人而異，從2小時到10小時不等，上述論文指出咖啡（約含100毫克咖啡因）應至少在睡前8.8小時飲用。因此，為了維持良好的睡眠品質，田原在其著作中建議，晚上11點睡覺的人，「下午2點以後不要喝咖啡」。

此外，咖啡因會在攝取後30到60分鐘產生效果。若希望在會議中保持專注力，最好在會議前30分鐘喝咖啡。

田原表示，有些人選擇咖啡、綠茶和紅茶等含咖啡因的飲料，是因為咖啡因「有益健康」。事實上，這些飲料中的多酚才是關鍵。

眾所周知，多酚具有抗氧化、抗發炎和抗菌等作用。而且多酚超過8000種，最為人所熟知的包括紅酒中的花青素、大豆中的異黃酮、巧克力中的可可多酚、綠茶中的兒茶素與咖啡中的綠原酸。想維持健康，不妨注意攝取含有多酚的食物與飲品。

「咖啡因有益健康」的說法容易引起誤解，將其重新理解為「咖啡中的多酚有助於健康」才是避免過量攝取咖啡因的關鍵。

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