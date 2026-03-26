我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收到莫名醫材 夫妻一查才知遇上「紅藍卡詐騙」

救救賭城 2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

3生肖迎10年一遇財運 鼠正財收入成長、他事業步步高升

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
屬龍的人事業發展有望出現明顯突破。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels ）
屬龍的人事業發展有望出現明顯突破。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels ）

隨著2026年即將邁入第二季，不少人關注整體財運與事業發展趨勢。根據《搜狐》報導指出，有3個生肖在今年運勢表現突出，屬於較為少見的高峰期，不僅正財收入穩定成長，偏財機會也相對增加，包括生肖鼠、龍與蛇。這類型族群在時機、資源與人際條件相互配合下，較容易迎來財富累積與事業突破，整體發展呈現10年來的最高峰。

生肖鼠

生肖鼠以機智靈活與判斷力著稱，在面對機會時具備快速反應能力。2026年期間，其在事業上較容易突破既有瓶頸，長期停滯的項目或發展方向，有機會出現轉機。在工作表現穩定提升的同時，也較容易獲得主管肯定與團隊支持，帶動正財收入成長。偏財方面，透過投資理財或資訊優勢，亦可能出現額外收益機會，使整體財務表現更加多元。整體而言，財運與事業呈現同步成長趨勢。

生肖龍

生肖龍具備領導力與前瞻視野，在職場中常扮演決策與整合角色。2026年期間，其事業發展有望出現明顯突破，可能承接重要任務或職位，透過策略調整與團隊帶領，提升整體績效並獲得高度信任。隨著職位或責任提升，正財收入亦隨之增加。偏財方面，憑藉市場判斷與人脈資源，較容易掌握投資或合作機會，帶動額外收益。整體發展呈現事業與財富雙向成長。

生肖蛇

生肖蛇性格沉穩，擅長分析與規劃，在財務管理上具備良好判斷力。2026年期間，其事業發展偏向穩健成長，透過專業能力與合作機會，逐步提升表現並累積正財收入。相較於快速擴張，生肖蛇更重視長期布局，使整體發展具備穩定性。偏財方面，其在投資與資產配置上較為審慎，透過風險控管與策略操作，獲得持續性收益。整體而言，財運呈現穩步累積，長期表現看好。

生肖運勢

上一則

Netflix再漲價 所有方案調升至少1美元

延伸閱讀

3星座後勢看漲 獅子找回職場存在感、他穩中求進受重用

3星座後勢看漲 獅子找回職場存在感、他穩中求進受重用
4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多

4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多
3生肖男靠另一半旺財 屬鼠顧家助攻、他愈寵妻愈富有 

3生肖男靠另一半旺財 屬鼠顧家助攻、他愈寵妻愈富有 
3生肖女今年低調致富 她的來錢管道愈分散愈好

3生肖女今年低調致富 她的來錢管道愈分散愈好

熱門新聞

華人網友分享同事小孩大學畢業後進入好市多上班，薪水和職涯發展引起討論。好市多示意圖，非新聞當事者。(路透)

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

2026-03-23 21:25
古裝女神榜單揭曉。左為陳都靈、右為李沁。（取材自豆瓣）

古裝女神榜單揭曉 李沁古典端莊、冠軍的她氣質像「畫中人」 

2026-03-20 21:25
煮水煮蛋時只要注意三個重點，就能告別手殘，輕鬆剝除蛋殼。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Ron Lach）

水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

2026-03-21 01:20
皮膚科醫師指出，隨年齡增長，皮膚油脂分泌會減少，若太頻繁洗澡可能使得皮膚乾燥，導致皮膚變薄，因此過50歲後不一定要每天洗澡。洗澡示意圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

2026-03-25 18:25
好市多的Aiden & Ivy Sereen布面模塊沙發六件組近期在網路上爆紅，好評連連。好市多示意圖。(記者黃筱晴／攝影)

好市多六件式沙發爆紅 網友讚：價格划算、靈活拼裝又舒適

2026-03-18 22:25
在人生的每個階段，用自己賺來的錢創造珍貴回憶，不讓錢放到「過期」。示意圖，非新聞當事者。(路透)

省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排

2026-03-21 22:25

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國