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莫名醫材寄到家 夫妻一查才知被「紅藍卡詐騙」找上門

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近來有不法份子詐領聯邦醫保給付，導致長者收到不明帳單。長者示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kampus Production）
近來有不法份子詐領聯邦醫保給付，導致長者收到不明帳單。長者示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kampus Production）

近來出現俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫（Medicare）詐領事件，有不法份子竊取醫保保戶資料，藉此申請假給付，導致受害者保險權益受損，甚至要自掏腰包支付完全沒申請過的檢查或醫材。聯邦醫保提醒民眾切勿向陌生來電分享醫保號碼與個資，若遭受詐騙可撥打1-800-MEDICARE尋求協助。

Moneywise報導，西納什維爾（west Nashville）居民萊恩斯（Doug Leins）打開福利說明書（Explanation of Benefits）時，感覺事有蹊蹺，因為他和妻子從來沒有到醫院做過基因檢測，卻收到補充保險的相關帳單。

萊恩斯夫婦各自的福利說明書都出現相同款項，檢測地點還來自亞利桑那州和猶他州兩間不同的實驗室，但聯絡電話都是空號。由於保險已經支付該費用，等於兩夫妻的正當醫療需求的保險額度減少了，萊恩斯甚至多出一筆1329元的自付額。不僅如此，他們還收到一組護膝和背架，但兩人從未下單訂購這類護具，當萊恩斯聯絡貨運公司回報事件，對方僅表示「這種事時常發生」，讓人對詐騙事件心寒。

萊恩斯夫婦並非個案，住在格羅夫大學城（College Grove）的沃恩（Penny Vaughan）夫婦發現季度醫療保險計畫通知多出1萬1千元的導尿管費用，但沃恩表示他們不需要也從未訂購這些器材。追查發現，這些帳單來自佛州與德州的醫療器材供應商，德州公司的管理者是一位住在奧斯汀（Austin）、名為馬丘塔澤（Nika Machutadze）的俄國公民，他已被聯邦起訴。他的公司向全國超過22萬名醫保受益人申請給付，從聯邦醫保收取超過30億元。

沃恩從帳務公司收到的信件顯示，可能有資料外洩，導致不法份子因此取得醫保受益人的資料。聯邦醫保資深巡邏布蘭迪（Brandy Bauer）說，醫保不可能實時監控全國6千8百萬的保戶，所以姑且相信給付申請，直到保戶發現自己根本不需要這些器材。

聯邦醫保網站表示，建議保戶透過以下原則保護個資和保險權益。第一是保護好醫保號碼，千萬別和任何陌生來電分享醫保號碼、社會安全碼和其他個資，醫保絕對不會打電話拜訪，或上門推銷任何產品，僅會在特殊、有限的情況下取得個資。

其次，每季應檢視自己的醫保摘要通知與福利說明書，對照就醫紀錄，查看是否出現陌生的服務、供應商或沒有買過的器材，錯誤的日期、診斷或代碼都是警訊。若遇到任何人以免費醫材、檢測或遠距醫療諮詢為由索取醫保號碼，應拒絕並通報對方。如果接到可疑來電要求個人資料，並以取消福利等方式施壓，請立刻掛斷電話並撥打1-800-MEDICARE（1-800-633-4227）。

如果認為自己已成詐騙目標，儘快撥打1-800-MEDICARE通報可疑詐騙，或撥打1-800-HHS-TIPS（1-800-447-8477）向衛生及公共服務部監察長辦公室（Department of Health and Human Services Office of the Inspector General），或至tips.oig.hhs.gov網站通報詐騙。

醫療保險 猶他州 醫保

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