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社安署員工業務重還被川普罵懶惰而提早退休 改去超市兼職「憂鬱症都好了」

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一名社安署的前公務員因工作壓力大決定提早退休，她退休後到TJ Maxx當兼職，她說現在非常快樂，從不後悔退休。工作示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ www.kaboompics.com）
一名社安署的前公務員因工作壓力大決定提早退休，她退休後到TJ Maxx當兼職，她說現在非常快樂，從不後悔退休。工作示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ www.kaboompics.com）

一名曾在聯邦政府社會安全署（Social Security Administration）任職超過20年的前僱員說，她的工作環境近幾年變得很困難且不友善，再加上川普政府批評公務員懶惰且拖垮國家，種種因素帶給她極大壓力，讓她決定提早退休，而她離開聯邦政府後在連鎖折扣百貨行TJ Maxx做兼職工作，她說退休後心情開心很多且壓力變少，也不用再吃抗憂鬱藥物，她從未後悔提早退休，「連一秒鐘都沒有」。

商業內幕（Business Insider）報導，印第安那州59歲的瑪森（Karime Masson）在社安署任職約24年半，她是一名理賠專員也是一位西語翻譯。

瑪森說，她的辦公室很小，每天的工作很多也很雜，包括接聽電話、到前台服務、協助民眾補發社安卡、安排日程和完成桌上的工作，職涯的最後幾年她是跨領域技術專家，指導和訓練新進人員，也會處理較複雜的案例。

瑪森說自己的工作效率很高，總是願意承擔額外的工作；疫情期間她居家辦公，工作效率變得更高，家裡寧靜的環境讓她可以好好了解政策並作決斷，她還自願承接更多工作。

但川普總統2025年就職後，情況變得不同。瑪森說川普上台後全面取消聯邦政府員工的居家和遠端辦公政策，但遠距辦公讓她是在疫情期間能繼續工作的原因。

瑪森說，她的職場後期時光變得很艱困，因為員工人數變少但工作量一樣多，民眾的等待時間變長，工作無法在時限內完成，大眾變得咄咄逼人還會責罵他們，完全不能理解他們人手變少，但他們也無法改變什麼。

瑪森說，讓她決定離職的原因除了工作本身的壓力外，還有外界對聯邦僱員的批評，川普政府說他們懶惰、拖垮國家，這種態度會影響大眾，因為她居住的地方有很多川普的支持者。

瑪森說，她本來打算至少工作到62歲，甚至65歲，但隨著居家辦公被取消、辦公室人力流失、來自川普政府的貶低、每周要交包含「五個要點」（five bullet points）的工作報告以及政府停擺時她就拿不到薪水等種種因素讓她下定決心離開。

瑪森說，她一直都有在服用抗憂鬱藥物，也服用贊安諾錠（Xanax），她還有自體免疫疾病，壓力會讓病情更嚴重，她愈想愈覺得不能再這樣下去。

瑪森說，當時有傳言說「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）可能會影響他們的退休金、醫療保險和退休保障，她最初打算在2025年6月退休，因為她擔心法案一旦生效，退休金就會受到負面影響。後來那些條款從最終法案中刪除，但她仍決定退休，最後她在2025年12月提早退休。

瑪森退休後到TJ Maxx擔任兼職，她說這是她這段時間以來最開心的時光，她再也不用吃贊安諾錠，壓力都消失了，也沒有因健康欠佳帶來的負面影響。

瑪森在TJ Maxx一周工作15小時，上班地點離她家很近，工時也很彈性，她很喜歡這份工作，因為完全沒有像在社安署時那樣的壓力，她的時薪12.5元，但很多薪水都「還給」TJ Maxx，因為她很愛買店內商品。

TJ Maxx不只一次問瑪森願不願意上班更多時數或承接更多工作，但她都婉拒，她說她很高興當一位普通員工，這是她想要的，也很適合她，她覺得每一天都像周末，起床後不用匆忙趕時間，早上除了去兼職工作外，她可以在家悠閒度過、陪伴寵物，自己掌控時間，可以上瑜珈課，也可以去看看皮拉提斯教室，或在家做個運動。

瑪森說，她不後悔退休，但離開工作超過20年的職場讓她很傷感，工作雖然很有挑戰性但她能幫助很多人，例如她曾幫助一位被各單位當人球、只有一份收入的寡婦申請福利金，對方非常感激她。

瑪森說，如果沒有取消遠距辦公，她的單位沒有流失大量員工，她或許會做更久，她為前同事們感到難過，現在人變更少，他們壓力一定更大。她現在的目標是成立自己的諮詢顧問事業，因為她發現人們對社安福利了解不多，她想幫助人們了解如何和社安署打交道。

針對瑪森的故事，社安署回應，和2024財政年度相比，2025財政年度接聽電話數量增加65%，民眾平均等待時間不到十分鐘，2024財年到2025財年到辦事處的等待時間也減少將近30%，預約者的平均等待時間為6分鐘，社安署為超過3.3億位有社安碼的民眾提供更快更好的服務。

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