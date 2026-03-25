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醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

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皮膚科醫師指出，隨年齡增長，皮膚油脂分泌會減少，若太頻繁洗澡可能使得皮膚乾燥，導致皮膚變薄，因此過50歲後不一定要每天洗澡。洗澡示意圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）
皮膚科醫師指出，隨年齡增長，皮膚油脂分泌會減少，若太頻繁洗澡可能使得皮膚乾燥，導致皮膚變薄，因此過50歲後不一定要每天洗澡。洗澡示意圖。（取材自[email protected]

對許多人而言，洗澡是每日例行公事，但皮膚科醫師指出，實際上不少人連洗澡順序都未必正確，可能影響清潔效果。專家也提醒，早晚洗澡各有不同益處，應依個人生活習慣調整；同時，清潔產品的選擇同樣重要，例如肥皂塊可能過於刺激，會帶走皮膚天然油脂。更關鍵的是，是否需要每天洗澡？醫師認為，尤其是50歲以上族群，並非一定需要每日清洗，過於頻繁反而可能對皮膚造成傷害。

為何醫師建議50歲以上不要每天洗澡

據網站Parade報導，愛荷華大學醫療體系皮膚外科醫師妮可・內格貝內博（Nicole Negbenebor）指出，隨年齡增長，皮膚油脂分泌減少、膠原蛋白流失，導致皮膚變薄，更容易因頻繁洗澡而乾燥。加州普羅維登斯米申醫院皮膚科醫師布萊恩・托伊（Brian Toy）表示，多數肥皂會去除皮膚天然油脂，而這些油脂有助維持潤滑。

他補充，隨著皮脂腺活性下降，皮膚在臉部與腿部等部位會更乾燥。此外，長時間熱水沖洗及部分含除臭或抗菌成分的肥皂，也會加速油脂流失。因此，建議洗澡時應縮短時間、使用溫水並選擇溫和清潔產品。醫師也提醒，這些造成的變化可能無法逆轉。

50歲以上應多久洗一次澡

專家指出，洗澡頻率應依個人流汗量、體味、活動程度及氣候而定，沒有單一標準。托伊舉例，若為冬季長時間待在室內的長者，可能每週洗2次即可；但若在炎熱潮濕地區且活動量高，則可能需要更頻繁，甚至一天2次。內格貝內博建議，一般皮膚偏乾者可每週洗2至3次或隔日1次，2次全身洗澡之間可針對腋下、腹股溝等部位進行局部清潔；若出現流汗或髒污，仍應適時洗澡，但建議使用溫水而非熱水。

其他皮膚保養建議

醫師強調，洗澡後應在皮膚仍微濕時立即保濕，有助鎖住水分。內格貝內博建議選用溫和、無香料且添加物較少的產品，並隨年齡增加改用較厚重的乳霜或軟膏。托伊則指出，保濕需每日進行，因效果有時效性。

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