我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現場直擊／限購仍迅速掃光 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

美能源部啟動核能復興：3或4座小型反應爐7月臨界運轉

搭郵輪享受假期 員工提醒：3筆附加費用害你白花錢

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
郵輪員工指出，若在購買郵輪行程時，取消不需要的岸上行程，並記得把手機開飛航、購買飲料套餐，能省下不少錢；郵輪示意圖。(取材自Unsplash @Georgy Trofimov)
郵輪員工指出，若在購買郵輪行程時，取消不需要的岸上行程，並記得把手機開飛航、購買飲料套餐，能省下不少錢；郵輪示意圖。(取材自Unsplash @Georgy Trofimov)

搭乘郵輪被視為輕鬆便利的度假選擇，旅客可一次造訪多個目的地，多數餐飲與娛樂已包含在費用中，艙房也每日清潔。不過，對許多初次搭乘郵輪的旅客而言，仍常出現不必要的花費。曾在挪威郵輪、嘉年華郵輪及麗晶七海郵輪工作逾5年的員工指出，無論是自身經驗或觀察旅客行為，都發現一些常見錯誤其實可以避免。據網站Parade報導，這名郵輪員工列出三項最常見容易浪費支出的錯誤。

1. 預訂過多岸上行程

完成郵輪預訂後，旅客常透過官方平台預訂各港口的岸上行程，且容易每站都安排活動。但作者指出，若停靠港口適合步行探索，如馬爾他瓦萊塔或美國基韋斯特，其實可自行遊覽，不僅更自由，也能節省可觀費用。反之，若主要景點距離港口較遠，如希臘比雷埃夫斯（通往雅典）或義大利利佛諾（通往佛羅倫斯），則建議參加郵輪安排的行程，以減少交通與規劃負擔。

2. 未將手機設為飛航模式

不少旅客誤以為在特定區域航行可正常使用行動網路，實際上郵輪多使用高費用的海上網路服務。作者分享自身經驗，曾因未關閉行動數據，在航行期間產生高額費用。建議旅客上船後將手機設為飛航模式，並改用船上Wi-Fi或eSIM服務，以避免額外支出。

3. 未購買飲料套餐

作者表示，若旅途中有飲酒習慣，購買飲料套餐通常較為划算。以挪威郵輪為例，部分行程只要每日付約20多美元即可享無限暢飲，每日飲用數杯便能回本。若未購買套餐，單杯計價的飲品如啤酒、葡萄酒與雞尾酒價格不低，長時間累積下來開銷可觀。因此，對於習慣在度假期間飲酒的旅客而言，飲料套餐多半是較具成本效益的選擇。

郵輪

上一則

挺過罕病…席琳狄翁今秋全面復出 將舉辦大規模演唱會

延伸閱讀

一家出遊容易意見不合？她教注意10件事 讓老幼都玩得開心

一家出遊容易意見不合？她教注意10件事 讓老幼都玩得開心
旅行怎麼帶衣服有最多穿法？「數獨打包法」超好配搭

旅行怎麼帶衣服有最多穿法？「數獨打包法」超好配搭
全美10大春假旅遊熱點 佛州占了4個

全美10大春假旅遊熱點 佛州占了4個
郵輪旅遊需求激增 公主郵輪趁勢調漲費用

郵輪旅遊需求激增 公主郵輪趁勢調漲費用

熱門新聞

華人網友分享同事小孩大學畢業後進入好市多上班，薪水和職涯發展引起討論。好市多示意圖，非新聞當事者。(路透)

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

2026-03-23 21:25
好市多的Aiden & Ivy Sereen布面模塊沙發六件組近期在網路上爆紅，好評連連。好市多示意圖。(記者黃筱晴／攝影)

好市多六件式沙發爆紅 網友讚：價格划算、靈活拼裝又舒適

2026-03-18 22:25
水電師傅指出，排水管偶爾堵塞並不代表濫用，但若同一排水口反覆堵塞、多個排水口同時出現問題，或清理後仍排水緩慢，可能已形成不良使用習慣。(取材自Pixabay @Semevent)

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

2026-03-18 23:20
古裝女神榜單揭曉。左為陳都靈、右為李沁。（取材自豆瓣）

古裝女神榜單揭曉 李沁古典端莊、冠軍的她氣質像「畫中人」 

2026-03-20 21:25
煮水煮蛋時只要注意三個重點，就能告別手殘，輕鬆剝除蛋殼。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Ron Lach）

水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

2026-03-21 01:20
美國學生Catherine Work選擇到中國留學，表示當地生活成本較低，而且畢業後更有發展空間。畢業示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Bunly Hort）

美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」

2026-03-18 20:25

超人氣

更多 >
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多

4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」

紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判