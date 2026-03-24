搭郵輪享受假期 員工提醒：3筆附加費用害你白花錢

郵輪員工指出，若在購買郵輪行程時，取消不需要的岸上行程，並記得把手機開飛航、購買飲料套餐，能省下不少錢；郵輪示意圖。(取材自Unsplash @Georgy Trofimov)

搭乘郵輪 被視為輕鬆便利的度假選擇，旅客可一次造訪多個目的地，多數餐飲與娛樂已包含在費用中，艙房也每日清潔。不過，對許多初次搭乘郵輪的旅客而言，仍常出現不必要的花費。曾在挪威郵輪、嘉年華郵輪及麗晶七海郵輪工作逾5年的員工指出，無論是自身經驗或觀察旅客行為，都發現一些常見錯誤其實可以避免。據網站Parade報導，這名郵輪員工列出三項最常見容易浪費支出的錯誤。

1. 預訂過多岸上行程

完成郵輪預訂後，旅客常透過官方平台預訂各港口的岸上行程，且容易每站都安排活動。但作者指出，若停靠港口適合步行探索，如馬爾他瓦萊塔或美國基韋斯特，其實可自行遊覽，不僅更自由，也能節省可觀費用。反之，若主要景點距離港口較遠，如希臘比雷埃夫斯（通往雅典）或義大利利佛諾（通往佛羅倫斯），則建議參加郵輪安排的行程，以減少交通與規劃負擔。

2. 未將手機設為飛航模式

不少旅客誤以為在特定區域航行可正常使用行動網路，實際上郵輪多使用高費用的海上網路服務。作者分享自身經驗，曾因未關閉行動數據，在航行期間產生高額費用。建議旅客上船後將手機設為飛航模式，並改用船上Wi-Fi或eSIM服務，以避免額外支出。

3. 未購買飲料套餐

作者表示，若旅途中有飲酒習慣，購買飲料套餐通常較為划算。以挪威郵輪為例，部分行程只要每日付約20多美元即可享無限暢飲，每日飲用數杯便能回本。若未購買套餐，單杯計價的飲品如啤酒、葡萄酒與雞尾酒價格不低，長時間累積下來開銷可觀。因此，對於習慣在度假期間飲酒的旅客而言，飲料套餐多半是較具成本效益的選擇。