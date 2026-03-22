我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

布魯塞爾爆炸案10周年 悼念活動盼勿遺忘

退休後再旅遊不現實？她力推趁年輕有體力去玩：別將快樂延後

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友認為，年輕時的體力、好奇心與感受力，都是不可再生的「體驗貨幣」，等到年老再出發，可能已經走不動、吃不下，也少了對風景與旅途的心動感。圖為遊客在俄羅斯莫斯科的哈士奇樂園乘坐哈士奇拉的雪橇。(路透)
網友認為，年輕時的體力、好奇心與感受力，都是不可再生的「體驗貨幣」，等到年老再出發，可能已經走不動、吃不下，也少了對風景與旅途的心動感。圖為遊客在俄羅斯莫斯科的哈士奇樂園乘坐哈士奇拉的雪橇。(路透)

不少人年輕時認真工作，退休後才開始四處旅遊，然而一名網友「茉莉花老西」在小紅書發文表示，「退休後再旅遊不現實」，他認為人應趁年輕、有體力、仍保有新鮮感時多去旅行，並引用《Die with Zero》「人生不是一場儲蓄比賽，而是一場體驗兌換」的觀點，主張不要把快樂和體驗一味延後到退休之後，貼文吸引大批網友留言共鳴與辯論。

「茉莉花老西」在文中直言，年輕時的體力、好奇心與感受力，都是不可再生的「體驗貨幣」，等到年老再出發，可能已經走不動、吃不下，也少了對風景與旅途的心動感。她認為，許多人總說「等有空、等有錢、等退休」再去旅行，但人生殘酷之處在於，不少事情不是未來不想做，而是到了那時已經做不了。她後續也在留言區補充，自己並非鼓吹揮霍，而是反對把人生最好的時光都拿去延遲享受，直言「現在，就是最好的時候」。

不少留言對此深表認同，認為旅遊確實要趁早。有人直言「年輕時沒錢但有活力，老了就算有錢有閒，體力也未必跟得上」，還有人以自身經驗分享，20多歲時可以坐長途硬座、熬夜轉機、一天暴走數萬步，到了30多歲甚至40歲後，卻連幾小時飛行都覺得疲累。也有網友指出，工作與加班早已耗盡精力，即便還沒退休，旅行時的興奮感與探索欲也明顯下降；另有人認為，旅行不只是看風景，更包括美食、拍照、購物與邂逅，這些樂趣到了年長後往往都會打折，因此「窮遊富遊，不如少年遊」再度成為留言區高頻共識。

網友認為，年輕時的體力、好奇心與感受力，都是不可再生的「體驗貨幣」，等到年老再出...
網友認為，年輕時的體力、好奇心與感受力，都是不可再生的「體驗貨幣」，等到年老再出發，可能已經走不動、吃不下，也少了對風景與旅途的心動感。圖為埃及沙姆沙伊赫一處市場。(路透)

不過，反對聲音同樣不少。部分網友認為，將旅行與年齡直接綁定過於絕對，因為現實中確有不少退休族活躍出遊，甚至比年輕人更能玩。有留言提到，自己父母或親友退休後長期自駕、旅居，甚至能每月出遊一次，也有人舉例看到70多歲長者仍參加旅遊團、爬山、拍照，強調「愛旅行的人，不會因年紀大就停止」。

另一些人則指出，問題不在年齡，而在金錢、假期與個人性格，年輕人常是「有體力沒錢、有熱情沒時間」，對普通上班族來說，請假難、機票貴、節假日人擠人，才是真正卡住旅行的關鍵；也有人坦言自己本來就不愛出門，認為「人生不只有旅遊」，舒服待在家也未必比較差。

綜觀整串討論，支持者多聚焦於體力衰退、好奇心下降與人生無常，反對者則強調退休後也能慢遊、旅居，關鍵仍是健康、財務與心態。「茉莉花老西」對多數不同意見也未全盤否定，承認每個年齡都有不同玩法，但她仍認為需要高體力、高新鮮感的旅行，不該一再往後拖。

飛行旅遊

上一則

羊肉小串、烤茄子…英曼徹斯特橋洞下 中式燒烤攤吸引留學生

延伸閱讀

省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排

省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排
網分享長途飛機保健祕訣：出發前每天吃「它」、落地飲食有禁忌

網分享長途飛機保健祕訣：出發前每天吃「它」、落地飲食有禁忌
從小巨蛋到大巨蛋 84歲奶奶追星Super Junior不顯老

從小巨蛋到大巨蛋 84歲奶奶追星Super Junior不顯老
一場按摩、一桌點心…南韓子女「孝道旅行」 首選廣東

一場按摩、一桌點心…南韓子女「孝道旅行」 首選廣東

熱門新聞

好市多的Aiden & Ivy Sereen布面模塊沙發六件組近期在網路上爆紅，好評連連。好市多示意圖。(記者黃筱晴／攝影)

好市多六件式沙發爆紅 網友讚：價格划算、靈活拼裝又舒適

2026-03-18 22:25
水電師傅指出，排水管偶爾堵塞並不代表濫用，但若同一排水口反覆堵塞、多個排水口同時出現問題，或清理後仍排水緩慢，可能已形成不良使用習慣。(取材自Pixabay @Semevent)

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

2026-03-18 23:20
古裝女神榜單揭曉。左為陳都靈、右為李沁。（取材自豆瓣）

古裝女神榜單揭曉 李沁古典端莊、冠軍的她氣質像「畫中人」 

2026-03-20 21:25
美國學生Catherine Work選擇到中國留學，表示當地生活成本較低，而且畢業後更有發展空間。畢業示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Bunly Hort）

美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」

2026-03-18 20:25
煮水煮蛋時只要注意三個重點，就能告別手殘，輕鬆剝除蛋殼。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Ron Lach）

水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

2026-03-21 01:20
4生肖特別願意成為家庭中的推動者，幫助整個家庭的氛圍變得積極向上。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Askar Abayev）

托舉全家人一同進步 4生肖氣場強大帶動家族豐足

2026-03-16 21:25

超人氣

更多 >
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排

省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排
容易生長又好吃 四種水果適合園藝新手在春天種植

容易生長又好吃 四種水果適合園藝新手在春天種植
伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」