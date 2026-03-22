退休後再旅遊不現實？她力推趁年輕有體力去玩：別將快樂延後

網友認為，年輕時的體力、好奇心與感受力，都是不可再生的「體驗貨幣」，等到年老再出發，可能已經走不動、吃不下，也少了對風景與旅途的心動感。圖為遊客在俄羅斯莫斯科的哈士奇樂園乘坐哈士奇拉的雪橇。(路透)

不少人年輕時認真工作，退休後才開始四處旅遊，然而一名網友「茉莉花老西」在小紅書發文表示，「退休後再旅遊不現實」，他認為人應趁年輕、有體力、仍保有新鮮感時多去旅行，並引用《Die with Zero》「人生不是一場儲蓄比賽，而是一場體驗兌換」的觀點，主張不要把快樂和體驗一味延後到退休之後，貼文吸引大批網友留言共鳴與辯論。

「茉莉花老西」在文中直言，年輕時的體力、好奇心與感受力，都是不可再生的「體驗貨幣」，等到年老再出發，可能已經走不動、吃不下，也少了對風景與旅途的心動感。她認為，許多人總說「等有空、等有錢、等退休」再去旅行，但人生殘酷之處在於，不少事情不是未來不想做，而是到了那時已經做不了。她後續也在留言區補充，自己並非鼓吹揮霍，而是反對把人生最好的時光都拿去延遲享受，直言「現在，就是最好的時候」。

不少留言對此深表認同，認為旅遊確實要趁早。有人直言「年輕時沒錢但有活力，老了就算有錢有閒，體力也未必跟得上」，還有人以自身經驗分享，20多歲時可以坐長途硬座、熬夜轉機、一天暴走數萬步，到了30多歲甚至40歲後，卻連幾小時飛行都覺得疲累。也有網友指出，工作與加班早已耗盡精力，即便還沒退休，旅行時的興奮感與探索欲也明顯下降；另有人認為，旅行不只是看風景，更包括美食、拍照、購物與邂逅，這些樂趣到了年長後往往都會打折，因此「窮遊富遊，不如少年遊」再度成為留言區高頻共識。

網友認為，年輕時的體力、好奇心與感受力，都是不可再生的「體驗貨幣」，等到年老再出發，可能已經走不動、吃不下，也少了對風景與旅途的心動感。圖為埃及沙姆沙伊赫一處市場。(路透)

不過，反對聲音同樣不少。部分網友認為，將旅行與年齡直接綁定過於絕對，因為現實中確有不少退休族活躍出遊，甚至比年輕人更能玩。有留言提到，自己父母或親友退休後長期自駕、旅居，甚至能每月出遊一次，也有人舉例看到70多歲長者仍參加旅遊團、爬山、拍照，強調「愛旅行的人，不會因年紀大就停止」。

另一些人則指出，問題不在年齡，而在金錢、假期與個人性格，年輕人常是「有體力沒錢、有熱情沒時間」，對普通上班族來說，請假難、機票貴、節假日人擠人，才是真正卡住旅行的關鍵；也有人坦言自己本來就不愛出門，認為「人生不只有旅遊」，舒服待在家也未必比較差。

綜觀整串討論，支持者多聚焦於體力衰退、好奇心下降與人生無常，反對者則強調退休後也能慢遊、旅居，關鍵仍是健康、財務與心態。「茉莉花老西」對多數不同意見也未全盤否定，承認每個年齡都有不同玩法，但她仍認為需要高體力、高新鮮感的旅行，不該一再往後拖。