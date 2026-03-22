如何提早退休？分析揭4大理財關鍵 有1最大陷阱

能早日存到足以退休的錢，是許多人的理財目標。示意圖。(圖／AI生成)

在花了幾十年投入工作之後，多數人都希望能在退休時過上安穩、無憂的生活，但要達成這個目標，並不只是「努力工作」那麼簡單，而是需要有策略地累積財富。至於該如何才能在退休前成為「千萬富翁」以安享晚年？財經媒體「Go Banking Rates」提出4個關鍵原則。

把資產放進「受保護的投資帳戶」

律師事務所創辦人布雷克．哈里斯（Blake Harris）提到，「像401（k）計畫以及某些符合《僱員退休收入保障法》（ERISA）規範的退休帳戶，具有強大的聯邦層級債權人保護。這代表你不只是讓資金成長，你是在一個受到法律保護的架構中讓資金成長。如果你想坐擁千萬資產退休，請優先考慮這些受保護的資產配置。」

將風險與資產分開

儘管風險是投資的一部份，但不應在不必要的情況下承擔風險。

哈里斯提醒，若是擁有出租房產、副業或投資型不動產，不要隨意以個人名義持有，透過像是有限公司（LLC）等法律架構，可以把個人資產與投資風險分開。

在還能工作時全力提升收入

即便以億萬富翁的身分展開退休生活，部分人仍可能選擇以兼職的身分做一些顧問工作或其他專業工作來當作副業，雖然確實可以用這種方式賺錢，但退休並不是專注於賺錢的時候，而是應在職業生涯加倍努力提升收入。退休規劃顧問法爾康（Jake Falcon）表示，「你最大的資產是你的賺錢能力，善用它、提升它，我再怎麼強調都不為過。努力提高你的收入，可能會對你的財務計畫帶來巨大的改變。」

控制生活開銷的增長

法爾康提醒，「讓你永遠無法成為千萬富翁的因素是什麼？就是每當收入增加時就升級你的生活方式。」他表示許多人會落入最大陷阱，也就是在收入提升後，為了展現自己的成就而增加開支，如以高額頭期款買房、過幾年就換新車等。

「你可能會覺得，當你的收入提高時，你也應該擁有那些與你社會地位相符的東西。於是隨著薪資上升，你的支出也跟著上升，甚至過頭。」法爾康建議將增加的收入用於投資，控制生活開銷的增長，才能累積財富。

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