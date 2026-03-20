南韓子女孝道旅行 從濟州島變中國這城市：舒服又便宜

隨著中國面向南韓旅客免簽，南韓人帶爸媽從首爾出發飛三個半小時到廣東更方便。圖為廣東順德美食。 （中新社）

「帶爸媽去濟州島」一直是許多南韓子女常安排的孝道旅行。不過近年來，愈來愈多南韓人把盡孝之旅目的地改成了廣東。隨著中國面向南韓旅客免簽，南韓人除喜歡來張家界看風景，還紛紛帶著父母到廣東，一桌點心、一袋蒜頭、一場按摩、一次頭髮護理、一局高爾夫，就能讓父母笑開懷。廣東相關業者說，今年訂單比去年增長了三倍，南韓爸媽愛廣東的新鮮食物、相對便宜的物價，兒女不用花大錢就能成為把爸媽哄上天的頂級孝子。

據新周刊雜誌報導，南韓子女以往習慣帶爸媽去濟州島旅遊或去日本福岡泡溫泉，近年還多了陪父母來中國爬一趟張家界，但旅遊目的地的新鮮感和爬山對爸媽體力的消耗，讓子女們近來紛紛改選廣東為新盡孝之旅去處。博主「南韓大豬哥」帶爸媽到廣州及周邊旅遊，他的媽媽稱讚廣州冬天的氣候溫暖，廣東飲食講究營養均衡的養生之道，正好契合南韓老一輩的偏好。

隨著中國面向南韓旅客免簽，南韓人帶爸媽從首爾出發飛三個半小時到廣東更方便。他們安排的孝道之旅大多從一頓早茶開始，蝦餃、豉汁鳳爪、鹹水角、紅米腸、炸鮮奶等都是南韓爸媽愛吃的點心。一位南韓博主說，南韓人本身就偏愛熱炒，對講究鑊氣的粵菜往往一嘗就上頭，無論乾炒牛河還是菠蘿咕嚕肉，一口下去就是「幸福的味道」。

韓國爸媽，很會吃嘛。（圖/視頻截圖）

女兒上一句提醒「蝦餃很燙，要小心」，媽媽下一秒低頭吃起來。（圖/小紅書截圖）

韓國媽媽在廣東菜市場買蒜頭。（圖/小紅書截圖）

廣東食物新鮮也讓一些南韓爸媽讚不絕口，加上當地物價低於南韓，逛菜市場就成了他們的熱門選擇，有南韓媽媽感嘆在老家的菜市場只有當季才能買到新鮮的生薑，其他時候都是冷凍薑；而在廣東菜市場，厚肉的整塊生薑四季都有，且價格實惠，讓她擁有「買菜自由」。

在孝親之旅中，按摩絕對是必不可少的體驗項目，走了一天的路，帶爸媽做個生薑足浴加按摩。養髮也是必做項目，在首爾，頭皮護理價格高昂，動輒五六百元（人民幣，下同），在廣州只要一半價錢。

廣東也成為南韓高爾夫愛好者的新目的地。有旅行社負責人表示，相關訂單量在去年同比增長了三倍，其中清遠假日半島等球場的南韓客源一年內增長超過八成。

在南韓，不會打高爾夫，很難融入社交圈，但首爾球場費用高、預約難，周末打一場18洞動輒上千元，還不包括球童費和餐費；廣東一場18洞的費用大約400到800元，還有韓語高爾夫球友交流活動及專業教練指導。廣東正因為旅遊的鬆弛感，成為愈來愈多南韓孝道之旅的新選擇。