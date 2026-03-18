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好市多六件式沙發爆紅 網友讚：價格划算、靈活拼裝又舒適

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好市多的Aiden & Ivy Sereen布面模塊沙發六件組近期在網路上爆紅，好評連連。好市多示意圖。(記者黃筱晴／攝影)
好市多的Aiden & Ivy Sereen布面模塊沙發六件組近期在網路上爆紅，好評連連。好市多示意圖。(記者黃筱晴／攝影)

隨著愈來愈多人擁抱開放式生活空間與享受長時間追劇，可以自由拆解和快速組裝的模塊沙發便成為熱門選項。近期好市多(Costco)一款模塊沙發在網路上爆紅，短時間內官網已累積超過2千則好評，留言紛紛表示這款沙發外觀好看、尺寸大、坐起來非常舒適，而且可以根據個人需求隨時調整擺放方式。

Hunker報導，目前要價2600元的Aiden & Ivy Sereen布面模塊沙發六件組（Aiden & Ivy Sereen 6-piece Fabric Modular Sectional）第一眼看起來與市面上其他雲朵風沙發無異，但每件沙發配有蓬鬆羽絨混紡靠墊、羽毛包覆的泡棉坐墊，坐或躺著非常舒適，因此好市多網站上有許多五星好評。

多數留言表示，他們是為了放在客廳或地下家庭活動房而購買這款模塊沙發，對沙發的靈活性、尺寸與搬運方便性讚譽有加。一位網友說，這款沙發價格划算、超級舒服、尺寸很大，買了不會失望。

▲ 影片來源：Instagram＠costcobayareafinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

不過也有少數留言批評沙發材質，一位網友表示，沙發聞起來像有毒廢棄物；另一位網友則說，家人和狗狗碰過沙發後都出現流鼻水、喉嚨痛、眼睛紅腫等症狀。製造商表示，該沙發通過綠色衛士金牌認證（Greenguard Gold Certificatio），經1萬種以上化學物質和揮發性有機化合物的嚴格測試。

除此之外，也有人表示沙發使用幾個月後出現沙發腳損壞、坐墊塌陷的問題。沙發尺寸巨大也造成某些人的困擾，有網友說，購買之前記得先測量家中空間，以確保放得下沙發，還有搬運時沙發能通過門口；另一位網友表示，沙發的靠背太低，無法提供足夠支撐，他只好另外購買抱枕支撐靠墊，讓家人坐得更舒服。

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