美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」

美國學生Catherine Work選擇到中國留學，表示當地生活成本較低，而且畢業後更有發展空間。畢業示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Bunly Hort）

美國學生沃克（Catherine Work）2015年在紐約的一所州立大學政治學系畢業後，到中國武漢繼續進修，2025年她再度到中國，在石家莊完成全球衛生碩士學位，並到醫學大學實習。兩國截然不同的環境讓她反思美國的教育體系，認為中國當地較低的生活成本與明確的學習與就業途徑值得美國借鏡。

商業內幕（Business Insider）報導，根據國家公共電台（NPR），自從疫情以來，美國前往中國留學的人數變得很少。沃克說，她首次到中國留學時，有30位美國大學生一同前往；但到了第二次留學，只剩她一人，待在中國的最近三個月裡甚至沒有遇過任何美國人，不過兩次留學都遇到很多非洲留學生，這些學生認真投入並融入中國的教育和就業系統。

沃克說，在紐約許多留學生都告訴她很難融入當地社會，畢業後也難以找到工作；但中國的留學生有明確的發展途徑，中文很好的學生更是如此。中國政府與大學積極吸引外籍學生留學，並投資各種機制讓這些畢業生留在當地發展。

沃克說，中國的校園生活也和美國大不同，當地的網路防火牆增加查資料的困難，她也見過講師課間直接在教室裡抽菸。許多校園不能容忍毒品與酒精，所以她看到學生們課後會一起去打羽毛球，而不是喝啤酒。校園裡也有各種科技與保全措施，像她就讀的學校需要掃描人臉才能進入，還有監視器追蹤。許多教授和醫師都是共產黨員，會在衣領上配戴勳章表明身分。

沃克說，她就讀的兩所中國大學雖然不像美國許多大學有豪華的運動設施，但政府有補助學費，所以大部分學生不需要負債念書；而且當地的居住和飲食開銷更低，校園裡吃一頓健康的午餐只需要約1美元，相比她2015年在美國念大學時，花1.05美元只能買到一根香蕉。

沃克說，她在美國花了一年選修通識課程，雖然她很喜歡寶萊塢的相關課程，但在中國大學的專業課程讓她更能和現實世界接軌，不修通識課也幫助她省下不少錢。

沃克說，在兩國就學的經歷不僅是取得學位，還讓她了解到教育文化的差異。雖然她偏好美國學術界裡質疑一切和形成自己觀點的精神，而不像中國較偏向死記硬背，但她不想在背負重重學貸的情境下進入職場；沃克希望更多美國人能對快速發展又獨特的中國教育系統產生自己的觀點。