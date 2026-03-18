顧客丟棄物有夠噁...賣場員工揭最討厭的手推車使用習慣

購物車示意圖。(取材自Unsplash @Joshua Hoehne)

在超市或雜貨店工作，常被視為辛苦且回報有限的職業，除了薪資偏低、工作內容重複外，顧客的不當使用習慣也成為員工壓力來源之一。其中最令人反感的行為之一，是顧客將各類垃圾隨意留在購物車內。員工指出，這不僅增加清理負擔，也可能對店內環境衛生與其他顧客造成影響，甚至衍生健康風險。

據網站The Take Out報導，多名員工在網路論壇反映，購物車內經常出現各式垃圾，包括收據、速食包裝、試吃用的小杯子以及用過的衛生紙等。有員工表示，店內與出入口附近通常設有垃圾桶，但仍有顧客將在美食區購買的餐點只吃幾口後，直接丟回購物車，甚至留下飲料杯、酒瓶，或整袋從家中帶出的垃圾。這類行為讓員工必須額外處理，也影響其他顧客使用購物車的體驗。

更令人憂心的是，有員工指出曾在購物車內發現用過的尿布。這類廢棄物不僅氣味難聞，還可能帶有細菌與污染風險，處理時需戴手套等防護裝備，增加工作時間與不適感。研究指出，即使只是留下少量垃圾，例如糖果包裝或濕紙巾，長期累積下來仍可能形成衛生隱患，對員工與顧客皆構成潛在威脅。

研究顯示，購物車本身就可能藏有大量細菌。亞利桑那大學調查發現，72%的購物車檢測出有害細菌，其中多數含有大腸桿菌。顧客在使用購物車時，雙手接觸後可能再觸碰臉部或食物，而購物車也會直接接觸生鮮商品。若垃圾長時間殘留，尤其在高溫或陽光照射下，更容易滋生細菌，進一步提高污染與感染風險。

員工建議，顧客在離開前應將垃圾妥善丟入店內設置的垃圾桶，若一時找不到，可向店員詢問，避免將購物車當作臨時垃圾容器。同時，使用前以濕紙巾擦拭消毒購物車，有助降低接觸細菌的風險，但用過的濕紙巾也應隨手丟棄，而非留在車內。養成基本清潔習慣，不僅能減輕員工負擔，也有助維護公共衛生與購物環境品質。