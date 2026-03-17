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廣東老人挖到奇特「淮山手」還有指甲蓋 有人喊8000元想買

中國新聞組／即時報導
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廣東揭陽老人挖到「淮山手」。（取材自微博）
廣東揭陽老人挖到「淮山手」。（取材自微博）

近日，廣東揭陽一位老人在自家菜地挖出形狀酷似人手的「淮山手」，當場嚇了一跳；老人的女婿黃先生17日表示，有人出價8000元(人民幣，下同，約3.7萬美元)想要購買「淮山手」，但老人選擇婉拒，他們現在還沒想好怎麼處置。

瀟湘晨報報導，廣東揭陽一位老人在自家菜地挖淮山（山藥）時，意外挖出一根形態極為奇特的淮山塊莖。其長約半米、重近一斤，正面根根分明的「五指」清晰可見，反面呈現出類似「手心」的輪廓，最引人注目的是，「指尖」部分帶有粉紅色的類似「指甲蓋」的細節，逼真程度令老人當場受驚。這根「淮山手」混雜在30多根普通淮山中，格外醒目。

事件傳開後，有人迅速出價8000元意圖購買這根「淮山手」，然而，老人一家並未接受這筆交易。據老人女婿黃先生透露，家人認為「還沒想好怎麼處置」，因此選擇暫時婉拒收購提議。

據報導，「淮山手」的出現是自然變異的結果，並非人為製造或靈異現象，專家及權威媒體解釋，淮山的塊莖在地下生長時，會受到土壤硬度、石塊、根系等外界因素的影響，生長方向和形態會發生改變，軟土處快速生長形成凸起（如「手指」），硬土處生長緩慢則形成凹陷（如「掌心」）。多重巧合疊加，偶爾就會出現這種酷似動物、人體器官的 「異形」淮山。

「淮山手」帶有粉紅色的「指甲蓋」。（取材自大象新聞）
「淮山手」帶有粉紅色的「指甲蓋」。（取材自大象新聞）

▲ 影片來源：YouTube＠悟空拾光（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

儘管外形引發獵奇關注和高價求購，但其口感、營養價值與普通淮山完全一致，並無特殊功效或額外食用價值。高價求購行為主要源自於收藏需求或獵奇心理，而非其作為農產品的實用價值。

許多網友看了都驚嘆「大自然的鬼斧神工」，認為這是罕見的自然奇觀；不過也有聲音強調，需科學認知此類現象，避免過度解讀或商業炒作。

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