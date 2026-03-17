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有些清潔劑用了更髒 這7種洗潔用品專家都不買

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清潔專家分享7種沒必要買的清潔用品。清潔用品示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Linus Belanger）
清潔專家分享7種沒必要買的清潔用品。清潔用品示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Linus Belanger）

倘若家中儲物櫃快被清潔用品塞滿，或許該檢視自己是否落入消費陷阱，購買太多種拋棄式或用途單一的產品。Southern Living報導訪問兩位清潔專家，分享7種根本沒必要花錢買的清潔用品，很多產品其實改用手邊的洗碗精、白醋等替代即可。

1. 廚房紙巾

清潔公司Bear Brothers Cleaning老闆韋伯（Forrest Webber）說，廚房紙巾只能用一次就要丟掉，會產生很多廢棄物和金錢浪費；想要更環保又省錢，他推薦改用超細纖維布，可以重複使用又更耐用。

2. 地毯清潔劑

清潔公司Spekless的清潔專家托納（Karina Toner）說，不需要特地購買地毯清潔劑，只要調合家中現有的白醋、洗碗精和溫水就能自製。市售的地毯清潔劑有時會留下殘留物，吸引更多灰塵，長時間下來反而讓地毯看起來更髒。

3. 微波爐蒸氣清潔器

托納說，這種花俏工具的功能其實一碗水就能取而代之，根本沒必要另外購買。把檸檬、醋加入水中，再放進微波爐裡微波，就能讓食物殘渣鬆動並去除異味。

4. 拋棄式馬桶刷

托納說，建議購買可重複使用的馬桶刷，效果更好、更耐用，也不用一直浪費錢買新的。

5. 浴室專用清潔劑

購買馬桶、水槽、浴缸等專用的清潔劑聽起來很吸引人，但托納說，完全沒必要，因為萬用清潔劑就能清理以上所有位置。

6. 地板清潔劑

托納說，清潔硬木地板時，她偏好更單純的清潔劑，大部分地板都能用溫和肥皂水溶液清潔，少量的洗碗精或中性清潔劑加水稀釋後就可以清理多數地板。

7. 垃圾處理機清潔膠囊

托納說，這類清潔膠囊能暫時壓制異味，但無法清除垃圾處理機內的汙垢和殘渣。她建議改放些冰塊和檸檬皮至處理機內，並啟動機器，運轉時就能一併清除髒汙和異味。

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