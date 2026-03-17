我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳Meta因AI成本飆升本周計畫裁員20% 人心惶惶

歐能綠能革命 有助緩和中東能源衝擊

全美最幸福城市前10名加州占3個 榜首離婚率最低

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州費利蒙的花海。(新華社)
加州費利蒙的花海。(新華社)

WalletHub近期依據居民幸福感，衡量美國182個最大城市進行排名，綜合計算包含收入、健康、環境與社區等因素。研究指出，年收入7.5萬美元可顯著提升幸福感，而超過此金額的額外收入影響有限。WalletHub分析師Chip Lupo表示，收入能帶來時間與靈活性，進而轉化為更多生活選擇與幸福感；加州大學河濱分校心理學副教授Rachel Wu也認為，金錢可為生活帶來自由與彈性，進而提升快樂。

據Business Insider報導，研究綜合三大類別評比：情緒與身體健康、收入與就業，以及環境與社區。情緒與身體健康考量生活滿意度、憂鬱與自殺率、運動參與、壽命及睡眠；收入與就業則涵蓋失業率、就業不足率、工作安全、通勤時間及平均工時；環境與社區評估氣候、休閒時間、公園數量、離婚率及仇恨犯罪率。以下為2026年美國最幸福城市前10名：

10. 加州聖荷西(San Jose, California)，總分：67.79

聖荷西位列美國第十幸福城市，較去年排名第二有所下降。矽谷這座城市平均每年有300天日照，離婚與分居率為全國最低之一。

9. 亞利桑那州吉爾伯特(Gilbert, Arizona)，總分：67.96

菲尼克斯郊區吉爾伯特在本次研究中排名美國第九幸福城市，社區與環境類別中排名第六，涵蓋氣候、公園空間與休閒時間等指標。

8. 加州爾灣(Irvine, California)，總分：67.99

爾灣是加州大學爾灣分校所在地，距洛杉磯一小時車程，本次排名全美第八幸福城市。去年研究中爾灣排名第三，情緒與身體健康類別排名第八。

7. 南卡羅來納州查爾斯頓(Charleston, South Carolina)，總分：68.44

查爾斯頓位列全美第七幸福城市，社區與環境類別排名第三，考量公園空間、離婚率及仇恨犯罪率等因素。

6. 堪薩斯州奧弗蘭帕克(Overland Park, Kansas)，總分：68.45

堪薩斯州第二大城市奧弗蘭帕克位列第六幸福城市，在情緒與身體健康類別排名第二，居民幸福感排名靠前。

5. 北達科他州法戈(Fargo, North Dakota)，總分：69.36

法戈位列美國第五幸福城市，社區與環境類別中排名第五，包括氣候與休閒時間等因素。

4. 佛蒙特州南伯靈頓(South Burlington, Vermont)，總分：70.15

南伯靈頓位於伯靈頓市內，排名全美第四幸福城市。情緒與身體健康類別排名高，包括生活滿意度、運動參與、憂鬱與自殺率、藥物使用與食物安全等。居民平均睡眠時間充足，運動參與率為全市最高。

3. 亞利桑那州斯科茨代爾(Scottsdale, Arizona)，總分：71.36

斯科茨代爾排名全美第三幸福城市，社區與環境類別排名第二，考量氣候、休閒時間、公園空間及離婚率。88%的成人自評健康狀況為「良好」或更好，約65%居民年收入超過7.5萬美元。

2. 北達科他州俾斯麥(Bismarck, North Dakota)，總分：73.11

俾斯麥居民健康狀況良好，休閒時間豐富，社區幸福感指數排名第七，居民普遍對社區感到安全並引以為榮。平均每月休閒時間在研究城市中居首。

1. 加州費利蒙(Fremont, California)，總分：74.09

位於舊金山灣區的費利蒙，被評為美國最幸福城市。該市離婚與分居率最低僅9.3%，生活滿意度最高，近80%家庭年收入超過7.5萬美元。居民平均每月心理健康不佳的天數最少，情緒與身體健康類別全國第一，社區與環境類別排名第四。

世報陪您半世紀

上一則

🎙️職場隱形枷鎖：腰痠背痛、指尖發麻…暗藏骨科危機

延伸閱讀

找不到商品、停車場混亂 好市多最讓人受不了的10件事

找不到商品、停車場混亂 好市多最讓人受不了的10件事
對購屋者友善的大都市前50名 這個中西部州首府奪冠

對購屋者友善的大都市前50名 這個中西部州首府奪冠
南加富裕華人聚居區爾灣 最適合養育孩子

南加富裕華人聚居區爾灣 最適合養育孩子

這裡的人全美最顧家 擁同套住宅平均持有20年

這裡的人全美最顧家 擁同套住宅平均持有20年

熱門新聞

第二十屆金馬獎頒獎典禮，石安妮獲最佳童星獎。圖／聯合報系資料照(1983/11/16 本報記者攝影)

「星星知我心」出學霸 童星石安妮息影轉行當駐美特派記者

2026-03-11 23:25
雞蛋是全營養食物，搭配其他食材時只要稍加注意就能吃得健康美味。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Felicity Tai）

雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能

2026-03-13 21:25
好市多不只販售大份量商品，還有很多不到10元的食品讓人可以用實惠的價格吃到美味的一餐。圖為台灣好市多美食區，和本新聞無關。(圖／讀者提供)

挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列

2026-03-13 23:20
屬虎的人天生充滿膽識與魄力，擁有強烈的行動力與進取精神，進入馬年，他們的能量更被激發，如同猛虎出林，在事業道路上大步向前。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ThisIsEngineering）

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

2026-03-10 00:25
在2026年馬年當中，有3個生肖整體運勢被看好，不僅事業發展順利，財運也同步提升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska www.kaboompics.com）

馬年3生肖運勢走強 事業貴人助攻、財運同步升溫

2026-03-12 22:25
日出的土鳳梨酥，吃得到鳳梨的鮮甜纖維。(聯合報系資料照)

台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」

2026-03-09 21:25

超人氣

更多 >
國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票