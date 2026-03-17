全美最幸福城市前10名加州占3個 榜首離婚率最低

加州費利蒙的花海。(新華社)

WalletHub近期依據居民幸福感，衡量美國182個最大城市進行排名，綜合計算包含收入、健康、環境與社區等因素。研究指出，年收入7.5萬美元可顯著提升幸福感，而超過此金額的額外收入影響有限。WalletHub分析師Chip Lupo表示，收入能帶來時間與靈活性，進而轉化為更多生活選擇與幸福感；加州大學河濱分校心理學副教授Rachel Wu也認為，金錢可為生活帶來自由與彈性，進而提升快樂。

據Business Insider報導，研究綜合三大類別評比：情緒與身體健康、收入與就業，以及環境與社區。情緒與身體健康考量生活滿意度、憂鬱與自殺率、運動參與、壽命及睡眠；收入與就業則涵蓋失業率、就業不足率、工作安全、通勤時間及平均工時；環境與社區評估氣候、休閒時間、公園數量、離婚率及仇恨犯罪率。以下為2026年美國最幸福城市前10名：

10. 加州聖荷西(San Jose, California)，總分：67.79

聖荷西位列美國第十幸福城市，較去年排名第二有所下降。矽谷這座城市平均每年有300天日照，離婚與分居率為全國最低之一。

9. 亞利桑那州吉爾伯特(Gilbert, Arizona)，總分：67.96

菲尼克斯郊區吉爾伯特在本次研究中排名美國第九幸福城市，社區與環境類別中排名第六，涵蓋氣候、公園空間與休閒時間等指標。

8. 加州爾灣(Irvine, California)，總分：67.99

爾灣是加州大學爾灣分校所在地，距洛杉磯一小時車程，本次排名全美第八幸福城市。去年研究中爾灣排名第三，情緒與身體健康類別排名第八。

7. 南卡羅來納州查爾斯頓(Charleston, South Carolina)，總分：68.44

查爾斯頓位列全美第七幸福城市，社區與環境類別排名第三，考量公園空間、離婚率及仇恨犯罪率等因素。

6. 堪薩斯州奧弗蘭帕克(Overland Park, Kansas)，總分：68.45

堪薩斯州第二大城市奧弗蘭帕克位列第六幸福城市，在情緒與身體健康類別排名第二，居民幸福感排名靠前。

5. 北達科他州法戈(Fargo, North Dakota)，總分：69.36

法戈位列美國第五幸福城市，社區與環境類別中排名第五，包括氣候與休閒時間等因素。

4. 佛蒙特州南伯靈頓(South Burlington, Vermont)，總分：70.15

南伯靈頓位於伯靈頓市內，排名全美第四幸福城市。情緒與身體健康類別排名高，包括生活滿意度、運動參與、憂鬱與自殺率、藥物使用與食物安全等。居民平均睡眠時間充足，運動參與率為全市最高。

3. 亞利桑那州斯科茨代爾(Scottsdale, Arizona)，總分：71.36

斯科茨代爾排名全美第三幸福城市，社區與環境類別排名第二，考量氣候、休閒時間、公園空間及離婚率。88%的成人自評健康狀況為「良好」或更好，約65%居民年收入超過7.5萬美元。

2. 北達科他州俾斯麥(Bismarck, North Dakota)，總分：73.11

俾斯麥居民健康狀況良好，休閒時間豐富，社區幸福感指數排名第七，居民普遍對社區感到安全並引以為榮。平均每月休閒時間在研究城市中居首。

1. 加州費利蒙(Fremont, California)，總分：74.09

位於舊金山灣區的費利蒙，被評為美國最幸福城市。該市離婚與分居率最低僅9.3%，生活滿意度最高，近80%家庭年收入超過7.5萬美元。居民平均每月心理健康不佳的天數最少，情緒與身體健康類別全國第一，社區與環境類別排名第四。