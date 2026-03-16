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向華強500億遺產由媳婦郭碧婷管理 向太親揭背後考量

記者廖福生／即時報導
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向太表示與郭碧婷相處融洽。(摘自微博)
向太表示與郭碧婷相處融洽。(摘自微博)

香港影視圈大亨向華強近日透露，未來計畫將家族財產交由媳婦郭碧婷代為管理。由於外界盛傳向家資產高達500億港幣（約63億美元），而此安排並非由兒子接手，因此在網路上引發不少討論。對此，向華強的妻子「向太」 陳嵐也特別拍影片回應，分享自己與媳婦的相處方式。

向太表示，她從未說過郭碧婷一句負面評價，因為媳婦同樣是別人的女兒，「我怎麼可以亂講，只能寵她。」她也直言，刻意為難媳婦在她看來是一件很奇怪的事，「你對她不好，其實就是在為難自己的兒子。」她認為最重要的是兒子與媳婦相處融洽、生活幸福。

談到所謂「寵媳婦」的方式，向太表示，自己通常會盡量實現對方的願望，或兌現過去答應過的事情，其中就包括購地。她透露，已在郭碧婷老家附近買下4塊地，笑說對方現在算是「大地主」，不過相關規劃討論了一年，至今仍未確定最理想的設計方案。

另外，在家庭分工方面，向太也提到，她理解郭碧婷仍需照顧娘家，因此對方偶爾接工作，所得便足以照顧原生家庭與家人。至於向家給她的資金，郭碧婷則認為那是為孩子準備的教育基金，因此都存進孩子的帳戶中。向太也笑說，媳婦平時很會哄她開心，讓她改變過去的想法，「以前覺得生兒子就是多個兒子，現在反而像多了一個女兒，我把她當女兒看待。」

郭碧婷據傳將管理向華強遺產。(記者林士傑／攝影)
郭碧婷據傳將管理向華強遺產。(記者林士傑／攝影)

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