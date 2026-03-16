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車內異味別傻傻用芳香劑掩蓋 4個引擎故障前兆勿輕忽

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汽車引擎若有問題會有一些徵兆，例如車內有異味或排氣煙霧顏色異常，若發現這些情況應盡速前往修理廠。引擎示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@igor constantino）
汽車引擎若有問題會有一些徵兆，例如車內有異味或排氣煙霧顏色異常，若發現這些情況應盡速前往修理廠。引擎示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@igor constantino）

引擎是汽車的心臟，誰都不希望引擎損壞或故障；有些引擎非常可靠，可以行使超過30萬英里，但也有引擎提早報廢，原因不外乎不良的駕駛習慣、為了省錢用最便宜的燃油或忘記換機油等。好消息是引擎在完全壞掉之前有跡可循，保持警惕就能注意到這些現象；SlashGear報導，警示燈亮起、車內有異味都可能是引擎出問題的徵兆，一旦發現這些警訊，應立即前往修理廠，以免小問題變成大麻煩。以下是四個引擎將故障的徵兆。

1. 引擎故障燈

有時候啟動車子後，儀表板上的指示燈沒有熄滅，還有一個或好幾個仍亮著，這代表出問題了，引擎故障燈特別需要注意，但這個燈往往容易被忽略，因為它可能代表引擎室內不同的機械或電氣故障，因此如果想知道為什麼燈亮，建議購買代碼讀取器，但若發生時手邊沒有儀器，就應該盡速到修理廠請專業人員檢查原因。

2. 異常的排氣煙霧

排氣煙霧的不同顏色代表不同問題，如果無色代表引擎保養良好，若煙霧是黑色，可能意味引擎燃油燃燒不完全或燃燒過量，可能是空氣濾淨器堵塞、噴油嘴損壞或引擎內有汙泥聚積造成的。

白煙代表引擎在燃燒冷卻液或燃燒室裡有過多水分或水蒸氣，不過寒冷的天氣時冒一點白煙沒有大礙，那是冷凝的水燃燒造成的，但若引擎升溫後白煙仍存在就得趕快去修理廠，因為那可能代表汽缸蓋墊片損壞、引擎本體破裂或汽缸頭損壞。

如果冒藍煙代表引擎在燒機油，可能是因為汽門油封損壞或活塞環磨損；若接下來聞到機油味，建議停靠路邊等引擎冷卻後檢查機油油位。在機油油位低的時候繼續行駛是損壞柴油引擎的壞習慣之一。

3. 異常的味道

車內若有任何異味都不該忽視，也不要試圖用芳香劑掩飾。若有強烈、刺鼻的機油燃燒味可能代表引擎墊片磨損或軸承損壞，這通常發生在機油漏出並滴到高溫的排氣歧管、引擎或觸媒轉換器上。如果聞到燒橡膠的味道，可能是引擎蓋下的皮帶或皮帶盤發出過熱的警訊。

如果車有臭掉的雞蛋味道或塑膠味就需要檢查觸媒轉換器，可能快要壞掉或功能出問題，這種氣味通常和硫化氫有關，如果長時間吸入高濃度的硫化氫是致命的，因此若車內有腐敗雞蛋味道時應立刻開窗並尋求協助。

4. 引擎室有異音

引擎室發出的奇怪聲音絕不能忽視，因為這代表引擎可能有問題。如果聽到尖銳的尖聲或唧唧聲，特別是發動引擎時，這可能是發電機皮帶出問題，有時候這也可能是附件皮帶輪或皮帶張緊器有問題，一旦聽到這些聲音就應立刻預約維修廠檢查，否則時間久了可能會產生昂貴的維修費用。

引擎內部有很多零件，當其中一個或多個零件磨損或壞掉，可能會聽到嗡嗡聲、嘎吱聲、輕敲聲、吱吱聲或咚咚聲，遇到這些情況應到維修廠請技師檢查，畢竟判斷這些聲響的原因並非易事。

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