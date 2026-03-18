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AI語音助理突問女童「能不能讓我看妳褲子？」德州媽嚇瘋：不敢再用

TVBS新聞網／編輯張君堯報導
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亞馬遜旗下的AI裝置Alexa。（路透）
亞馬遜旗下的AI裝置Alexa。（路透）

人工智慧（AI）時代來臨，不少人會選擇在家中放置AI智能機器，其中最著名的選擇之一便是亞馬遜（Amazon）旗下的Alexa，不過近期卻傳出有名母親在家中發現Alexa對4歲女兒問出奇怪問題，包括「妳身上穿了什麼」、「讓我看看」，嚇得她趕緊移除家中的裝置。

紐約郵報報導，住在美國德州、現年32歲的母親霍斯特曼（Christy Hosterman）表示這起令人不安的事件發生在上個月，當時她正在使用Alexa查詢晚餐的食譜，她的女兒斯特拉（Stella）出現、並要求Alexa說故事給自己聽，就在Alexa講完1個故事後，斯特拉逗趣地想換自己講故事給Alexa聽，一切在這時都還很正常。

霍斯特曼表示「一開始Alexa同意聽斯特拉的故事，但隨後突然打斷她，接著詢問『妳穿了什麼？能不能讓我看妳的褲子？』，斯特拉則回答『我穿了裙子』，Alexa又回應『讓我看看』」，注意到詭異互動的霍斯特曼立刻氣憤地質問Alexa，後續Alexa道歉並解釋說「由於缺乏視覺能力，我實際上什麼也看不到」。

這樣的解釋並沒有完全平息霍斯特曼的怒火，她隨即移除家中的AI裝置，並發文警告其他家長「孩子和Alexa對話時要格外小心」。亞馬遜則將這起令人不安的對話歸咎於技術故障，發言人表示「該設備可能試圖啟動名為『顯示和講述』（Show and Tell）的功能」，該功能可以讓Alexa描述它透過攝影機看到的畫面。

亞馬遜堅稱由於霍斯特曼使用的是兒童帳號，內建的安全機制阻止了該功能的啟動。

AI語音助理突問美女童「你穿什麼」　母見對話嚇瘋：不敢再用

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