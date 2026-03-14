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春分撞上龍抬頭、土地公頭牙 命理師：3生肖運勢旺、4生肖防健康

記者江良誠／南投報導
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今年春分時點正逢農曆二月初二「龍抬頭」，也是土地公生日，可把握時機向土地公祈願求財、求事業。（本報資料照片）
今年春分時點正逢農曆二月初二「龍抬頭」，也是土地公生日，可把握時機向土地公祈願求財、求事業。（本報資料照片）

今年春分在3月20日，命理專家柯柏成指出，今年春分時點正逢農曆二月初二「龍抬頭」，也是民間俗稱土地公生日的「頭牙」，節氣與傳統節日重疊相當少見。他表示，這一天象徵新一年運勢啟動與行動力提升，民眾可把握時機向土地公祈願求財、求事業。

柯柏成表示，春分在傳統節氣中具有「晝夜平分」的意義，白天與黑夜各12小時，同時也是從立春到立夏三個月之中的中點，象徵陰陽平衡。在占星觀點中，春分也是太陽進入牡羊座零度的時刻，被視為一年能量重新啟動的重要節點。

他指出，今年春分的特殊之處，在於交節氣時間落在夜晚，同時又碰上「龍抬頭」與土地公做頭牙，象徵「開端」與「行動力」的能量疊加，因此對想衝事業、拚業績或啟動新計畫的人而言，被認為是祈願與規畫的重要時機。

生肖運勢來看，柯柏成表示，春分時節「木氣」達到一年中的高峰，象徵生長、活力與發展，因此與木氣相合的生肖運勢較旺，包括生肖豬、生肖兔與生肖羊。這三個生肖在命理上形成「亥卯未」三合木局，春分時節容易獲得貴人相助，在創意、文化、教育或新計畫啟動等領域，可能感到特別順利。

不過他也提醒，屬於「土」的生肖，包括牛、羊、狗與龍，近期在健康方面需多加留意。可能出現腸胃不適、消化不良或食慾不振等情況，建議飲食上避免過多生冷食物，可多食用山藥、地瓜等有助養胃的食材。

此外，命理上認為木剋土，土也代表思慮，因此這幾個生肖近期可能較容易出現焦慮、壓力或神經緊張情形；同時在戶外活動時也要留意跌倒或運動傷害，尤其應注意關節與筋骨保護。

至於開運方式，柯柏成建議，可在春分當天為家中增添綠意，例如購買一盆新的綠色植物，或整理陽台與花圃，象徵啟動生機；也可準備單數朵的香水百合插在透明花瓶中，擺放在住家東方，有助提升木氣能量。

他表示，2026年的春分看似平靜，實際上蘊含陰陽平衡的能量轉換，若能在交節氣時靜心休息、打坐或提早入睡，被認為有助順應天地節氣變化，為未來一年的運勢蓄積能量。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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