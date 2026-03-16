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3星座對舊愛念念不忘 他分手後還像幽靈般糾纏

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三星座總是一直回頭看過去，很難投入新的緣分。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）
三星座總是一直回頭看過去，很難投入新的緣分。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

電影「鐵達尼號」中，蘿絲在最是青春年華時邂逅傑克，兩人只相處短短幾天，卻經歷濃烈愛戀與生死離別。傑克在船難中犧牲後成為蘿絲此生心中最深刻的愛，這種短暫卻刻骨銘心的初戀，成為影史經典。活實生活中，也有些人總是沉浸在過去的戀情裡，遲遲無法展開下一段感情，即使新的幸福機會出現在眼前，也可能因為放不下舊愛而錯過。日本媒體「占TV」解析，三星座總是一直回頭看過去，很難投入新的緣分。

天蠍座

在戀愛中總是傾注全部感情的天蠍座，即使被對方狠狠甩掉，他們對舊愛的感情也不容易消散，內心仍在等著「或許還有機會復合」，甚至會像陰魂不散般關注對方的一舉一動。

天蠍座的愛情熱度堪稱「百年品質」，即使過了數十年，也可能暗中等待復合時機，這種深沉又執著的情感，讓他們成為最難放下舊情的人之一。

巨蟹座

情感依附性極強的巨蟹座，一旦愛上一個人，就很難把對方從心裡真正抹去。對他們來說，舊愛就像離家出走的孩子，內心總是懷抱著「總有一天會回來」的期待。

即使對方曾經出軌或做出傷害自己的事，巨蟹座也可能將其視為一時迷失，甚至覺得分手只是某種誤會。他們往往抱著溫柔又堅定的等待心情，日復一日地盼望對方回頭。

金牛座

金牛座在感情上的固執可說是出了名，只要認定對方，就像孩子抓住最喜歡的玩具一樣，即使被告知「已經結束」，也很難輕易放棄。就算前任說出傷人的話，甚至已經有了新的戀人，金牛座也可能毫不動搖，心裡想著「我沒有打算分手。」

特別是當兩人在相處或身體契合度上非常合拍時，金牛座更可能下定決心，無論如何都要把這段關係挽回。

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