加州華人愛種什麼？網點名「帶刺長黃瓜」：涼拌炒菜都好吃

加州華人網友討論自家後院適合種植的菜苗。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

隨著春季到來，西岸不少家庭開始準備後院種菜。近日有華人 網友「氣包」在小紅書 分享，自己到HomeDepot逛園藝 區時發現今年春季菜苗已經上架，還買了一盆「LemonCucumber檸檬黃瓜」苗準備嘗試種植。貼文曝光後，不僅引發網友討論檸檬黃瓜口味，也掀起一波關於「加州 華人都在後院種什麼菜」的熱烈交流。

「氣包」表示，自己是在灣區GreatMall附近看完電影後順路逛HomeDepot，意外發現今年的菜苗已經開始販售，因此挑了一盆黃瓜苗帶回家。她說自己選的是一盆苗最多的，不過也發現價格似乎比以前高，「記得以前是3.99美元，現在好像更貴」。她也好奇詢問網友：「有人種過檸檬黃瓜嗎？到底是黃瓜還是檸檬味？」

檸檬黃瓜是一種外形圓潤、顏色偏黃的黃瓜品種，因外觀像檸檬而得名。貼文引來不少曾種過的網友分享經驗。有網友表示家裡以前種過，「孩子們很喜歡吃」，但也有人認為味道普通，「只有外表新奇，裡面種子很多」，甚至有人笑稱家裡小孩最後把它「當球丟著玩」。

除了討論檸檬黃瓜口味外，留言區也逐漸變成「北美華人種菜交流區」。不少網友分享自己最常種的蔬菜種類，其中「帶刺的中國長黃瓜」被多次提到。有網友表示每年都會種這種黃瓜，「生吃、涼拌、炒菜都很好吃」，也有人說自己特別懷念中國市場常見的刺黃瓜，因此每年都會在後院種一些。

另一個熱門作物則是日本茄子。有網友推薦HomeDepot販售的一款日本茄子苗「Ichiban」，表示「長很大但依然很嫩，而且很好吃」，獲得不少人附和。「氣包」看到留言後也表示「被說得很心動」。

南瓜、辣椒與大蒜也被不少人提及。有網友分享曾把日本南瓜Kabocha的種子直接埋進地裡，結果第二年竟然自己長出一大片，幾乎不用特別照顧。也有人笑稱自家種的菜「最後都被松鼠吃掉」，因此改種辣椒與蒜頭。

此外，也有華人討論是否該買菜苗或自己育苗。有網友認為直接買苗比較方便，但也有人覺得價格變貴，「以前3.99美元有3到4株苗，現在5美元多只有一株」，因此建議改買種子自己培育。