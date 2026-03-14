麵包師傅示範「轉個方向」 切大圓麵包再也不壓爛

很多人切圓麵包時容易把麵包壓扁，一名麵包師傅說先對半切再用切面把麵包立於砧板後就會比較好切。切麵包示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ eat kubba）

圓麵包不好切，麵包很容易在切的時候被壓扁，或是切片大小不一；一名麵包師傅分享能輕鬆切圓麵包又不會把麵包壓扁的方法，簡單的方法在網路爆紅並引發討論，但也有人不以為然，認為只要學會怎麼用刀就不會在切麵包時把麵包壓扁。

Parade Home & Garden報導，麵包師傅格蕾絲（Grace Fahey）在自己的Instagram帳號發布影片，分享切圓麵包時不會壓爛麵包還能切得平均的方法。

格蕾絲說很多人切圓形麵包的方法大錯特錯，她每次看到都覺得很難受，大家幾乎都是將麵包平放，再開始切成一片片，但如果麵包外皮比較硬就很難切出厚薄均勻的片狀，麵包也可能在砧板上滑動或被壓扁，想切薄片時也很可能會切傷手指。

格蕾絲的方法為將麵包放在砧板上，在中間切一刀變成兩半，接著取其中一半並側放，也就是切面朝下將麵包立在砧板上，這時半邊麵包以最平的那一面作為底部，因此很穩固不會輕易滑動，再拿起刀子開始切片，切完半邊再切另外半邊，切完後就有厚薄一致的一片片麵包了；格蕾絲說這樣就能輕易放進烤麵包機，不用像以前那樣硬塞一大片麵包進去。

▲ 影片來源：Instagram＠betterbakeskitchen（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

格蕾絲最初在去年4月上傳這支影片，她最近又再重發一次，讓這個切麵包小技巧再次爆紅，許多網友對這個巧妙的方法讚嘆不已，但也有人認為那根本沒什麼。

有網友說，格蕾絲的方法讓她的生活輕鬆多了，她昨晚才搞砸一塊麵包；另一名網友說「切麵包就該這麼做」。

但也有人說這不是切圓麵包的最好方法，認為只要用鋒利一點的刀子就能用普通的方法輕鬆切麵包，還有人說從麵包的一頭切到另一頭一點都不難，學著怎麼用刀，沒有人會在切麵包時把麵包壓扁，切的時候要稍微在刀上施力。