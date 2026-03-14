28歲紐約女長期胃痛不在意 檢查竟確診惡性直腸癌

現年28歲的Lauren Ver Steeg經常腸胃不適，但她不以為意；後來確診為大腸癌，她希望以自身經歷喚起大眾意識。腹痛示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash.com@Sasun Bughdaryan）

住在紐約的佛絲蒂格（Lauren Ver Steeg）兩年前被診斷出三期直腸癌，在此之前她常年有胃痛、腹部不適的症狀，但當時不以為意；直到問題惡化進行大腸鏡檢查才發現惡性腫瘤。統計顯示大腸直腸癌有逐漸年輕化的趨勢，而且因為前期症狀輕微或難以啟齒，很多人確診時已經是癌症 晚期，佛絲蒂格希望能透過自身抗癌經歷提升及早篩檢的意識。

今日美國報（USA Today）報導，28歲的佛絲蒂格說，她一直都有腸胃不適的症狀，有時甚至會腹瀉或便血，但她以為只是痔瘡，並沒有太在意。多年後的一次體檢，醫師建議她去看胃腸科，然而當時疫情剛解封，佛絲蒂格忙著和朋友出遊、參加派對等過多采多姿的生活，她心想「現在一切都恢復正常，我為何要看另一位醫生？」直到三到四個月後症狀惡化，在朋友的建議下她才預約大腸鏡檢查，結果在直腸裡發現惡性腫瘤。

根據美國癌症協會（American Cancer Society）的報告，從2018到2022年，直腸癌的發生率增加了1%，所有大腸直腸癌的診斷中，直腸癌佔比從2000年中期的四分之一到目前已佔三分之一；愈來愈多年輕人確診時已是癌症晚期，例如50歲以下的成人有四分之三是在大腸直腸癌晚期才被診斷出來。

佛絲蒂格的治療包含一個月一周五次的放射治療、四個月八輪的化學治療，以及手術。之後一年半沒有再出現疾病跡象，一旦達到五年指標，就可以視為癌症痊癒。

佛絲蒂格說，對26歲時的她而言，面對第三期癌症並不輕鬆，但她和家人試著以詼諧方式度過難關，稱呼癌症為「stu」（stupid tumor，「笨蛋腫瘤」之意），她的母親是一位平面設計師，還設計一件寫著卡通版本的「stu」衣服，後來用於大腸直腸癌相關募款。

佛絲蒂格說，她希望能透過自己的故事提升人們對排便症狀的常識，減少汙名化，更願意和醫師、親友分享問題並進行篩檢，她說正是因為她大方談論的態度在自己的生活圈產生影響，家人和同事紛紛傳訊息給她分享自己的症狀或預約大腸鏡檢查。

美國癌症協會指出，大腸直腸癌是50歲以下的人最常見的癌症相關死因，更是癌症死因第二名。不過大腸癌如果早期發現，治癒率很高；而且可以透過定期篩檢和健康生活飲食習慣預防。有55%的大腸癌被認為和缺乏運動、菸酒過度、體重過重、食用大量紅肉與加工肉品，又沒有攝取充足的鈣、全穀類和纖維等風險因子相關。