挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列

好市多不只販售大份量商品，還有很多不到10元的食品讓人可以用實惠的價格吃到美味的一餐。圖為台灣好市多美食區，和本新聞無關。(圖／讀者提供)

美國好市多 （Costco）販售許多大份量或大包裝的商品，但這間賣場不只如此，還有很多10元以下的食品，讓人可以不用花太多錢就解決一餐。Daily Meal的團隊在好市多內花了一小時走遍各商品區，仔細搜尋10元以下的超值商品，在報導中整理八種花10元左右就能吃一餐的方法，從招牌烤雞到亞洲湯包，平價餐食的選擇比你想像得多更多，每一種都值得一試。

1. 選擇方便快速的加熱即食餐

在起司和熟食區附近的貨架上搜尋，會發現一些低於10元的熱門商品，例如Rana西南風味義大利扁麵（Rana Southwest-Style Linguine），裡面有雞肉和辣燻腸，只要放到鍋中和加熱就可以吃了；還有Stonemill Kitchen的主廚招牌蘑菇燉飯（Chef Signature's Mushroom Risotto），售價不到9元就能有美味的一餐。

tiktok loading...

▲ 影片來源：TikTok@jeffcouret（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

2. 來隻招牌烤雞吧

好市多的招牌烤雞吃法簡直無窮無盡，可以撕成雞絲、搭配米飯或加到沙拉裡吃，可以直接吃，還可以自己再調味再享用。另外，一袋烤雞可以吃好幾天，當天沒吃完的隔天可以做個三明治，或包進墨西哥捲餅裡，好市多烤雞絕對是忙碌或想省錢的人的好朋友。

3. 試試各種湯和燉菜

湯是很棒的一餐，好市多有琳瑯滿目的選擇。想來點經典口味，可以選科克蘭番茄羅勒湯（Kirkland Tomato Basil Soup）或Boulder有機白雞肉野米湯（Boulder Organic White Chicken & Wild Rice Soup），還有Panera的經典青花菜切達起司湯（Panera's iconic Broccoli Cheddar）。如果想要更濃郁、更有深度的風味，試試Ruprecht的愛爾蘭燉菜（Ruprecht Fully Cooked Irish Stew）或Blount的Clam Shack系列。

▲ 影片來源：Instagram＠mariarendonrealtordfw（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

4. 仔細挑選預製餐和配菜

你能找到低於10元的食品一定有義大利麵沙拉和一般沙拉，好市多的凱薩沙拉值得推薦，份量足還附贈多包沙拉醬和麵包丁，還有穀物和芹菜沙拉佐蘋果醋油醋汁（Grain & Celery Salad with Apple Cider Vinaigrette），裡面有藜麥、鷹嘴豆、蔓越莓乾和其他清爽的配料。

5. 利用熟食區肉類打造自己的專屬三明治

雖然每間店販售的食品和價格會有不同，但好市多的Hatfield是好選擇，不到9元就有多種肉類可以做出多達8個義式三明治；若想減少碳水化合物的攝取量，可以不加麵包。好市多有很多麵包不到10元，有些甚至不到5元，用熟食肉加上麵包，一周的三明治分量花不到20元。

6. 蒸些餃子或湯包

想來點亞洲風味時，不妨去冷凍區找找各種包餡料的麵食，每包價格都在10元以下。如果喜歡湯包，可以試Mila 豬肉湯包（Mila Pork Soup Dumplings），不到10分鐘就能上桌。好市多的Bibigo餃子品牌也推出好吃的迷你雞肉餛飩，鮮嫩的雞肉搭配香菜。

好市多Mila湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

7. 用泡麵發揮創意

想吃便宜又快速的一餐，絕對不能少了泡麵，好市多有許多美味又價格實惠的亞洲泡麵。非常推薦經典的日清品牌，24杯不到9元。選擇當然不只有這樣，農心也很值得，來點豬骨拉麵，六碗不到9元，雖然份量相比較少，但品質絕對是一流。

▲ 影片來源：Instagram＠salegoingonnow（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

8. 別忘了美食街

好市多的美食街一直以來人氣居高不下，想吃便宜又美味的一餐，去那裡準沒錯，不但選擇多，從沙拉、披薩、三明治到經典的1.5元熱狗和汽水套餐應有盡有，菜單上沒有超過10元的食品，大部分都在5元上下，點餐機使用很方便，食物也很快就準備好，也能自己選擇要內用還是帶回家吃。