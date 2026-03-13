這沙灘鳥比人多 當地人推薦佛州五個舒服靜謐景點

佛州多個城市和海灘都是春假的熱門度假景點，若想避開人群享受靜謐的假期，當地人推薦五個人少又舒服的海灘。圖為達尼亞海灘。（取材自unsplash.com@Terry Mosley）

佛州 陽光明媚的海岸線是春假熱門的度假地點之一，在Google的「2026年春假旅遊熱門目的地」中佔主要地位，搜尋次數最多的前十名地點中就佔五名，但大多數人度假時不喜歡人擠人，造訪熱門海灘聖地不但人太多，還可能遇到宵禁和壅塞的交通。若想避開人潮好好放鬆，Islands報導介紹五個佛州當地居民推薦的濱海地區，雖然沒有像邁阿密或羅德岱堡那樣有宛若明信片的風景，但那邊的沙灘寬廣，絕對可以舒服地鋪開沙灘巾放鬆，不會有震耳欲聾的音樂干擾。

1. 虎尾海灘（Tigertail Beach）

虎尾海灘位於馬可島（Marco Island），島上有許多豪華渡假村。海灘有兩邊海岸線，一邊是綿延水淺的潟湖，旁邊有潔白的沙灘，另一邊面墨西哥灣 ，波光粼粼的海水緊鄰廣闊的海灘，想要到面墨西哥灣那邊，可以從潟湖沿岸走過去，也可以大膽一點直接從潟湖走過去，水深只到膝蓋。

佛州的房仲布拉札諾（Paul Blazano）說，虎尾海灘綿延的海岸線但人潮不多，而當地是著名的賞鳥勝地，所以你在海灘時遇到的鳥類種類可能比人還多；有遊客在TripAdvisor留下評論，稱虎尾海灘是尋求完全寧靜的最佳地點。

若沒有科里爾郡（Collier County）的居民停車證，把車停在虎尾海灘要收10元，海灘有適合家庭的濱海公園、撿貝殼的大好機會、洗手間和停車場。

2. 卡普提瓦島（Captiva Island）

卡普提瓦島在虎尾海灘北部約兩小時車程距離，在邁爾斯堡（Fort Myers）這個Google今年春假熱門搜尋地點西邊約一小時車程，是一個充滿活力的島，彷彿置身熱帶加勒比海度假勝地。

卡普提瓦以波光粼粼的海水和以漁業為主的景觀聞名，沒有喧囂的派對，春假期間也不會人擠人，也不是大學生的熱門度假地點。價格是控制人流的重要因素，一名佛州西南部的居民說，因為卡普提瓦是座島，價格特別是住宿通常較高，有旅客說和家庭或一群人一起分攤出租房或公寓的費用，官方渡假村'Tween Waters Inn & Marina三月的房價一晚在450元至578元之間，這篇報導刊登時，已經有好幾天春假的日期滿房了。

另外，島上沒有什麼夜生活，除了像The Mucky Duck Neighborhood Pub這樣的酒吧之外，島上沒有什麼能帶動春假氣氛的酒吧或夜店，那裡的遊客比較可能花時間潛水、欣賞日落。

3. 貝殼島保護區（Shell Key Preserve）

這片占地1800英畝的群島只能乘船抵達，因此限制了遊客人數；接駁船的費用是30元（稅前），航程約10分鐘。島上的遊客稱這裡是當地人的首選，因為遊客不多。島上的租船公司ScottyBoat Rentals說海灣那一側是最佳地點，其他地方都是野生動物和鳥類的保護區，是佛州最重要的濱鳥築巢和越冬的地區之一。

根據城市法規，海灘禁止飲酒，那些搭船或划槳來這邊的遊客是為了享受平靜的海水和獨特的貝殼景觀，在這裡度假時背景音樂是海浪拍岸的聲音，而不是DJ播放的音樂。

4. 達尼亞海灘（Dania Beach）

達尼亞海灘位於邁阿密和羅德岱堡之間，是兩個城市的居民遠離遊客的完美去處，在那裡可以看到羅德岱堡的市中心，因此能遠離喧囂，但又覺得自己仍身處城市中。

本篇報導的撰文者凱莉（Jenna Kelley）就在羅德岱堡長大，她說她常在羅德岱堡海灘度過春假，每年景色都差不多，震耳欲聾的音樂和喝啤酒的大學生，旁邊放著兄弟會或姐妹會的旗子，而達尼亞海灘位於羅德岱堡海灘南邊開車約半小時，有迷人的小鎮風情，也能遠離人群喧囂。

除了小鎮魅力外，達尼亞海灘還有金黃色沙灘和湛藍海水，可以在晨間散步或享受靜謐的游泳，當地的餐廳和咖啡廳沿著海岸線林立，停車位也很充足，用手機app就能支付停車費，非常方便。

5. 聖喬治島（St. George Island）

巴拿馬市海灘因其派對盛況而被譽為「世界春假之都」，如果想找個安靜的替代地點，不妨探索距離狹地（panhandle）東南方兩小時車程的聖喬治島。這是位於佛州「遺忘海灘」一個22英里長的障壁島，以釣魚環境、自行車道和可愛的社區活動聞名，像是春假開始時，當地會舉辦辣椒烹飪大賽，氣氛悠閒，充滿當地店家與居民共襄盛舉，而非四處狂歡的春假遊客。

島嶼常客表示該地的觀光氣息沒那麼濃，Fodor's旅遊論壇表示，聖喬治島是個古樸的小鎮，大部分是住宅區；TripAdvisor則表示推薦購物愛好者造訪該島，因為當地有各種精品店。聖喬治島沒有霓虹燈與擁擠的海灘酒吧，取而代之的是當地居民經營的店面與綿延的沙灘，遊客能獲得夢寐以求的放鬆氛圍。