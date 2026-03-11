新劇收視排行「太平年」奪冠 「逐玉」墊底挨酸男帥女美不寫實

《逐玉》憑藉男女主高顏值與話題設定維持討論度，但在劇情邏輯、製作細節與人物塑造方面仍受到不少質疑。(取材自豆瓣)

近期多部陸劇同步播出，從年代劇、古裝權謀到古裝言情題材輪番上線，引發觀眾熱議。根據「搜狐」報導，綜合收視率與網路討論度來看，白宇、周雨彤主演的「太平年」以2.096%收視率暫居榜首，而田曦薇、張凌赫主演的古裝劇「逐玉」雖然熱度不低，收視卻僅0.348%排名最後，加上劇情與製作細節引發爭議，使口碑呈現兩極化。

1. 「太平年」收視率：2.096%

由白宇、周雨彤、朱亞文主演的「太平年」以歷史題材為主軸，憑藉精緻製作與扎實台詞獲得不少觀眾肯定。劇中匯集多位實力派演員，整體表現穩定，被不少觀眾視為近期品質較高的作品之一。不過也有觀眾指出，部分劇情節奏偏慢，個別角色戲份過多，使整體敘事略顯失衡，但整體而言仍屬瑕不掩瑜。

2. 「好好的時光」收視率：1.972%

梅婷、田雨主演的年代情感劇「好好的時光」以懷舊氛圍與家庭故事為主線，收視率達1.972%。不少觀眾表示劇情具有吸引力，讓人願意持續追劇。然而也有人認為部分角色動機設定略顯刻意，例如為推動男女主情感線而刻意製造衝突，使劇情合理性受到質疑。此外，個別演員的表演風格也引發討論，整體評價呈現褒貶不一。

3. 「我深深地愛著你」收視率：1.433%

由傅晶、程楓主演的「我深深地愛著你」收視率為1.433%，同樣屬於年代題材。不過部分觀眾認為劇情過度堆疊苦情與衝突橋段，使故事缺乏年代劇應有的厚重感。雖然演員表現尚稱穩定，但整體缺乏亮點，讓不少觀眾期待未來年代劇能回歸更真實的情感敘事。

4. 「逐玉」收視率：0.348%

相比之下，田曦薇、張凌赫主演的古裝劇「逐玉」雖憑「殺豬女撿落魄贅婿」的設定吸引大量關注，開播後熱度持續上升，但口碑卻出現明顯分歧。劇中以樊長玉收留重傷男子謝征為主線，試圖結合市井背景與女性成長題材，但不少觀眾認為細節處理過於粗糙，與設定存在落差。

部分觀眾指出，劇中樊長玉被設定為能單手扛豬的屠戶，然而角色外型與生活環境卻顯得過於精緻，例如肉鋪布景過於乾淨、服裝與妝容缺乏底層生活質感，使整體呈現顯得懸浮。此外，過度濾鏡與慢鏡頭運用也被認為拖慢劇情節奏。

在演員表現方面，田曦薇甜美氣質受到部分觀眾喜愛，但也有人認為與「市井屠戶」形象略有距離；張凌赫則憑戰損造型吸引關注，但演技表現被部分觀眾批評較為生硬。也有觀眾指出，劇情過度強調男主顏值，使原本設定為「能文能武」的女強人角色逐漸弱化，導致人物塑造失衡。

整體而言，「逐玉」憑藉男女主高顏值與話題設定維持討論度，但在劇情邏輯、製作細節與人物塑造方面仍受到不少質疑。與目前收視排名前幾名的作品相比，該劇仍有提升空間，後續能否透過劇情發展挽回口碑，也成為觀眾關注的焦點之一。