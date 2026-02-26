我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新政綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查、旅行也跟蹤

借戲揩油？男演員疑胸襲女星「手部左右移動」

王鶴棣「浮圖緣」冷門卻張力十足 8部被低估古裝劇盤點

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
有8部被觀眾認為「嚴重低估」的冷門古裝劇，在人物設定、劇情完成度與演員表現上皆有亮點，被劇迷視為宅家補劇的寶藏清單。左為「浮圖緣」、右為「柳舟記」。(取材自豆瓣)
有8部被觀眾認為「嚴重低估」的冷門古裝劇，在人物設定、劇情完成度與演員表現上皆有亮點，被劇迷視為宅家補劇的寶藏清單。左為「浮圖緣」、右為「柳舟記」。(取材自豆瓣)

近年古裝劇市場爆款頻出，不少高熱度作品輪番洗版，不過也有部分質感在線、劇情紮實的作品因宣傳聲量有限，熱度始終未能大幅攀升。根據「搜狐」盤點，有8部被觀眾認為「嚴重低估」的冷門古裝劇，在人物設定、劇情完成度與演員表現上皆有亮點，被劇迷視為宅家補劇的寶藏清單。

首先是王鶴棣、陳鈺琪主演的「浮圖緣」。該劇融合宮廷權謀與愛情懸疑元素，男主肖鐸為查明弟弟死因假冒太監入宮，在權力漩渦中步步為營；步音樓原是先帝才人，意外被捲入殉葬命運。兩人從試探到相知，呈現雙向救贖的情感拉扯，被不少觀眾認為張力十足。

李沁、曾舜晞主演的「七夜雪」則走虐心武俠路線。劍客霍展白為救師兄之子奔走八年，與藥師谷主薛紫夜在江湖風雪中萌生情愫，卻因責任與宿命始終未能表白。劇中雪原實景與愛而不得的氛圍交織，營造濃厚BE美學，被評為近年少見的古風悲劇佳作。

甜寵結合權謀的「柳舟記」同樣獲得好評。張晚意、王楚然飾演假夫妻，女寨主柳眠棠因失憶誤認腹黑王爺為夫君，展開一段輕快又帶權謀色彩的相處日常。隨著女主恢復記憶，雙強聯手對抗反派，甜中帶燃的節奏成為亮點。

檀健次、周依然主演的「四方館」以古裝輕喜劇結合探案模式突圍。劇情採單元案件推進，融合朝堂權謀與江湖恩怨，節奏明快、反轉頻頻。男女主角一唱一和，歡喜冤家式互動增添不少喜感，被劇迷視為解壓佳作。

改編自熱門小說的「獻魚」則以反套路仙俠吸引關注。陳飛宇、王影璐組成的CP，在「躺平社畜穿越」與「瘋批師祖」設定下產生強烈反差萌。輕喜劇風格搭配身份互換與雙向守護橋段，畫面質感與人間段落尤受好評。

輪迴題材方面，「七時吉祥」與「千朵桃花一世開」各具特色。前者由楊超越、丁禹兮演繹七世情劫，以副本式敘事呈現不同身份關係，甜虐交織節奏緊湊；後者張彬彬、孫珍妮詮釋萬世輪迴與立場對立的深情糾葛，時空循環與前世今生鋪陳完整，被稱讚世界觀縝密。

最後，陳都靈、辛雲來主演的「雁回時」則以黑蓮花復仇設定引發討論。女主莊寒雁從被家族拋棄到步步籌謀復仇，宅鬥與權謀並行，節奏明快、反轉密集，加上實力派配角加持，使整體戲劇張力大幅提升。

世報陪您半世紀

王鶴棣 丁禹兮 檀健次

上一則

2026人緣王出爐 3生肖貴人運升溫、愈走愈有人幫

下一則

告別瘋狂刷洗 蒸氣清洗機輕鬆搞定浴室所有死角

延伸閱讀

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑
不靠頂流憑真實力 10部容易被錯過的高評價古裝劇

不靠頂流憑真實力 10部容易被錯過的高評價古裝劇
2025媒體好感度 肖戰「有修養沒架子」奪冠 亞軍是她

2025媒體好感度 肖戰「有修養沒架子」奪冠 亞軍是她
「星河入夢」票房遇冷 導演哽咽致歉 王鶴棣挨酸「扛不起來」

「星河入夢」票房遇冷 導演哽咽致歉 王鶴棣挨酸「扛不起來」

熱門新聞

命理老師提醒，馬、龍、鼠為火馬年事業運較差的三個生肖，務必保守為宜，保持冷靜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

2026-02-18 21:25
有網友指出，想要清除浴缸壁上的皂痕，只要先在浴缸或淋浴間表面灑上小蘇打粉，再噴灑一層過氧化氫，靜置約15至20秒後，用抹布擦拭即可完成清潔；示意圖。(取材自Pexels @Liliana Drew)

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

2026-02-21 20:25
豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

2026-02-21 19:25
中國民間將農曆新年正月初七稱為「人日」，並有「人日三不做，不富也安康」之說。（新華社）

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

2026-02-23 00:40
三生肖晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

2026-02-20 21:25
近年汽車配備愈來愈齊全、多元，但不是每個配備都讓人滿意。示意圖。（圖／AI生成）

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

2026-02-22 23:28

超人氣

更多 >
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑