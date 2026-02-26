王鶴棣「浮圖緣」冷門卻張力十足 8部被低估古裝劇盤點

有8部被觀眾認為「嚴重低估」的冷門古裝劇，在人物設定、劇情完成度與演員表現上皆有亮點，被劇迷視為宅家補劇的寶藏清單。左為「浮圖緣」、右為「柳舟記」。(取材自豆瓣)

近年古裝劇市場爆款頻出，不少高熱度作品輪番洗版，不過也有部分質感在線、劇情紮實的作品因宣傳聲量有限，熱度始終未能大幅攀升。根據「搜狐」盤點，有8部被觀眾認為「嚴重低估」的冷門古裝劇，在人物設定、劇情完成度與演員表現上皆有亮點，被劇迷視為宅家補劇的寶藏清單。

首先是王鶴棣 、陳鈺琪主演的「浮圖緣」。該劇融合宮廷權謀與愛情懸疑元素，男主肖鐸為查明弟弟死因假冒太監入宮，在權力漩渦中步步為營；步音樓原是先帝才人，意外被捲入殉葬命運。兩人從試探到相知，呈現雙向救贖的情感拉扯，被不少觀眾認為張力十足。

李沁、曾舜晞主演的「七夜雪」則走虐心武俠路線。劍客霍展白為救師兄之子奔走八年，與藥師谷主薛紫夜在江湖風雪中萌生情愫，卻因責任與宿命始終未能表白。劇中雪原實景與愛而不得的氛圍交織，營造濃厚BE美學，被評為近年少見的古風悲劇佳作。

甜寵結合權謀的「柳舟記」同樣獲得好評。張晚意、王楚然飾演假夫妻，女寨主柳眠棠因失憶誤認腹黑王爺為夫君，展開一段輕快又帶權謀色彩的相處日常。隨著女主恢復記憶，雙強聯手對抗反派，甜中帶燃的節奏成為亮點。

檀健次 、周依然主演的「四方館」以古裝輕喜劇結合探案模式突圍。劇情採單元案件推進，融合朝堂權謀與江湖恩怨，節奏明快、反轉頻頻。男女主角一唱一和，歡喜冤家式互動增添不少喜感，被劇迷視為解壓佳作。

改編自熱門小說的「獻魚」則以反套路仙俠吸引關注。陳飛宇、王影璐組成的CP，在「躺平社畜穿越」與「瘋批師祖」設定下產生強烈反差萌。輕喜劇風格搭配身份互換與雙向守護橋段，畫面質感與人間段落尤受好評。

輪迴題材方面，「七時吉祥」與「千朵桃花一世開」各具特色。前者由楊超越、丁禹兮 演繹七世情劫，以副本式敘事呈現不同身份關係，甜虐交織節奏緊湊；後者張彬彬、孫珍妮詮釋萬世輪迴與立場對立的深情糾葛，時空循環與前世今生鋪陳完整，被稱讚世界觀縝密。

最後，陳都靈、辛雲來主演的「雁回時」則以黑蓮花復仇設定引發討論。女主莊寒雁從被家族拋棄到步步籌謀復仇，宅鬥與權謀並行，節奏明快、反轉密集，加上實力派配角加持，使整體戲劇張力大幅提升。