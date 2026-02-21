退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

豪華旅行是許多退休族的夢想，沒做好資金規劃反而容易陷入財務危機。郵輪示意圖，非新聞事件圖。(路透)

不少人奮鬥了一輩子，夢想退休後享受豪華旅行。日本媒體「THE GOLD ONLINE」日前報導了一對六十多歲的退休夫妻，豪擲480萬日圓(約3.1萬美元)登上歐洲豪華郵輪 ，沒想到「旅行的興奮感」還沒消退，卻已經感受到現實的殘酷。

報導主角是一對住在日本關東地區的長谷川夫妻（化名），丈夫退休前在工廠工作，退休金 和儲蓄等資產總計約2500萬日圓(約16萬美元)。房貸已還清，子女也獨立生活。

長谷川夫妻表示，二十年前他們約定好退休後要去旅行，而且要搭船環遊世界，因此規劃了為期三周的歐洲豪華郵輪之旅。包括商務艙機票、艙位升級和到港後的旅遊行程在內，總共花了480萬日圓。

長谷川夫妻很滿意這趟旅程，然而，當他們回家收到信用卡帳單，卻震驚到說不出話來。他們表示，「船上的額外項目、小費、額外的當地遊覽、Wi-Fi費用等，比預期多了將近100萬日圓(近6400美元)。」「雖然玩得很開心，但說實話，感覺有點花太多。」

根據總務省公布的「2024年家計調查」結果，高齡退休夫妻家庭的月收入約22萬日圓(約1417美元)，支出約25萬日圓(約1611美元)，每個月都出現赤字。另一方面，豪華旅行的費用結構往往比較複雜，基本費用加上額外的當地開支，很容易超過預算。簡單來說，必須動用積蓄才能享受豪華旅行。

夫妻倆旅行回家六個月後，長谷川太太意外跌倒骨折，住院治療了一段時間。長谷川先生表示，儘管有高額療養制度，自負額不高，但不在保險範圍內的費用，包括床位費、先進醫療費用、往返醫院的交通費等，都要自己負擔。加上為了太太出院後可以在家安心療養，長谷川先生還花了120萬日圓(約7730美元)改造房子。

長谷川先生說：「這件事對我們的心理打擊很大，真希望當初沒花那幾百萬出去玩。」

根據金融廣報中央委員會發表的《2023年家庭金融行為民意調查》結果，多數60歲以上和兩人以上家庭表示對退休生活感到擔憂，即使擁有一定的金融資產也無法消除焦慮。

長谷川先生發現，原以為儲蓄是閒置資金，實際上卻變成生活基金。他說：「夢想很重要，但夢想之後的現實生活也必須計算在內。」因此，他們修正了自己的家庭支出計畫，包括設定每年提款額度、規劃醫療和照護所需之緊急預備金、每隔幾年才享受一次大型旅行等。

制定退休財務計畫不僅在於資金總額，還必須考慮未來的生活開支、房屋修繕、醫療和照護費用等。豪華旅行固然能豐富生活，但旅行結束後的財務狀況更加重要，未雨綢繆才能度過安穩的退休人生。