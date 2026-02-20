冬奧／劉美賢感受眾人能量奪金 揭場上完美發揮心法

我的頻道

劉美賢出戰長曲換上閃耀金色服裝，「光環」狀的挑染頭髮綁起馬尾，動感十足，現場氣氛高昂，贏得滿場喝采。(美聯社)
美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）19日在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運以充滿能量的表現逆轉奪金，退役兩年後華麗回歸的歷程激勵人心。

綜合法新社和路透社報導，劉美賢在短曲排名第3，今天出戰長曲換上閃耀金色服裝，「光環」狀的挑染頭髮綁起馬尾，伴隨美國「迪斯可女王」唐娜桑瑪（Donna Summer）歌曲MacArthur Park動感十足，現場氣氛高昂，贏得滿場喝采。

現年20歲的劉美賢說：「我一開始就很平靜。我有一套呼吸技巧，整個過程都會運用，確保專注並盡可能流暢，讓自己能在舞步轉換時望向觀眾席。」

她表示：「我感受到大家的能量，也感受到自己的能量，然後全都發揮出來。」

她說：「我滑冰時聽到觀眾歡呼聲，感覺和大家有很深的連結。我想再次回到場上。我在場上時感覺平靜、快樂、自信。我玩得很開心。這段經歷真的很酷。」

劉美賢的父親劉俊（Arthur Liu）曾參與1989年天安門民主運動，後來流亡美國。他曾向媒體表示，聯邦調查局（FBI）曾告知他們父女是中國特工的目標，在北京冬奧期間，美國國務院和美國奧委會曾派員保護劉美賢安全。

劉美賢出生於加州，5歲開始滑冰，13歲就成為美國花滑錦標賽史上最年輕女單冠軍得主，隔年還衛冕成功。

她出道得早，曾因年紀太小無法參加2018年平昌冬奧；2022年在美國的資格賽中又因為確診COVID-19，幾乎無法參加北京冬奧，之後她請願成功，成為美國隊中最年輕的運動員，不過最後以第6名作收。

當時年僅16歲的她以精疲力竭與追求人生其他興趣為由震撼宣布退役，兩年後以嶄新觀點復出，自主規劃訓練和曲目。她去年在波士頓的世界錦標賽勇奪冠軍，粉碎日本名將坂本花織4連霸希望，而且還在年底贏得國際滑冰總會花式滑冰大獎賽（ISU Grand Prix）總決賽。

劉美賢談到自己的回歸決定時說：「天啊，一切就是水到渠成。」

劉美賢在長曲拿下個人最佳分數，總分226.79也是生涯新高。這是她協助美國隊奪得團體賽金牌後在米蘭拿下的第2面金牌，終結美國20年奧運花滑女單獎牌荒。(新華社)

劉美賢今天在長曲拿下個人最佳分數，總分226.79也是生涯新高。這是她協助美國隊奪得團體賽金牌後在米蘭拿下的第2面金牌，終結美國20年奧運花滑女單獎牌荒。

現年25歲的坂本花織在長曲因未能完成預定的3圈連跳失分，最後以總分224.90飲恨鍍銀，「最後一舞」無緣金牌忍不住落淚。

坂本花織拿下銀牌後，生涯累積4面奧運獎牌，包括4年前北京奧運女單銅牌以及日本隊兩面團體賽銀牌。

坂本花織說：「這些錯誤失掉的分數，正好就是與金牌失之交臂的差距。最令人沮喪的部分是，我知道自己還沒完全發揮。不過，我仍完成了團體賽（銀牌）與個人項目都有拿獎牌的目標，我希望自己能肯定這一點。」

17歲小將中井亞美在短曲後領先坂本花織和劉美賢，不過長曲意外只拿到第9，總分219.16摘銅。

中井亞美表示，她從未想過能進入奧運代表隊，更別說獲得獎牌，也希望自己能順利承接坂本在日本隊的重任，未來繼續在奧運取得佳績。

日本選手坂本花織(左)拿下銀牌後，生涯累積4面奧運獎牌。17歲中井亞美(右)在短曲後領先坂本花織和劉美賢，不過長曲意外只拿到第9，總分219.16摘銅。(新華社)

