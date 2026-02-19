正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

十二生肖開春後的流年提醒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ivan S）

正月初五(21日、周六)迎財神，是開春求財納福的好日子，在期待好運降臨的同時，也別忘了替自己沉澱心情，盤點方向。新的一年即將全面開工，與其只盼財運，不如同步規劃事業節奏與生活目標。媒體「搜狐網」結合十二生肖的流年提醒，掌握優勢、補強短板，在行動與思考之間拿捏分寸，讓財氣入門，也讓成長落地，為全年打下穩健基礎。

生肖鼠

保持豁達從容，按部就班推進事情。注意節奏、張弛有度，適合走訪交流、授課分享、答疑解惑或充電休整，讓自己沉澱一下、打好基礎。

↔️方位提示：東北、南方易生損耗與摩擦，盡量迴避。

🖌️衣飾建議：黃白色或黑白配色衣物，助力拓展格局、順遂行事。

生肖牛

心態平穩最重要，別急功近利或太冒進。放眼長遠、順勢而為，不勉強自己。適合整理收納、自我檢視、規劃學習與靜心調養，在沉穩中提升實力。

↔️方位提示：東方與南方易有壓力，宜迴避。

🖌️衣飾建議：紅色或黃色繫衣物，助力收穫實效、運勢提升。

生肖虎

有利溝通交流、凝聚共識，也能開拓眼界。多點包容、集思廣益。適合拜會參訪、合作洽談、研討交流，善用外部資源為自己加分。

↔️方位提示：東南方易有損害，需規避；南方利於合作共贏。

🖌️衣飾建議：黑色或藍綠色衣物，助力人際和諧、攜手共進。

生肖兔

利於提振信心、積極開展新局。做事要結合實際、周密安排，別衝動。發揮優勢、團隊合作，適合考察拓展、資源互通或研發討論。

↔️方位提示：東北方利於合作共進。

🖌️衣飾建議：綠色繫衣物，協助合作拓展、事事順利。

生肖龍

適合調整狀態、自我修正。保持冷靜，別太急著衝，先規劃好再行動，做好統籌安排。可多做整理儲備、反思規劃與靜心學習，為之後蓄力。

↔️方位提示：東北方易有壓力，務必避開。

🖌️衣飾建議：紅色或黃色繫衣物，協助穩定進步、日臻完善。

生肖蛇

低調務實、穩中求進，別輕舉妄動。專注內部事務、鞏固基礎，暫時少碰高風險合作或擴張行動，避免陷入麻煩。

↔️方位提示：東北方易生是非損害，堅決迴避。

🖌️衣飾建議：紅黃色或黃白色搭配衣物，助力舒緩壓力、平穩心緒。

生肖馬

利於交流合作，有助提升自我與事業。鎖定目標、加強協作，適合拜師訪友、團隊合作、經營求財與進修規劃，善用資源助成長。

↔️方位提示：東北方利於合作疏通、工作推進。

🖌️衣飾建議：紅色與綠色繫衣物，協助運勢向好、事半功倍。

生肖羊

保持平和，穩紮穩打，不宜貿然向外擴張。進退有度、別鑽牛角尖。適合理財規劃、儲備學習與修心養性，放眼長遠，不計較一時得失。

↔️方位提示：東北方多有壓力，南部利於提振運勢。

🖌️衣飾建議：紅色或黃色繫衣物，協助穩定提升。

生肖猴

守規矩、穩住當下，不宜主動出擊。多想後果、避免衝動。先觀察情勢，暫緩合作、聚會或談判，學會克制，化解分歧。

↔️方位提示：東北方易有危害，務必避開。

🖌️衣飾建議：黃色系或黃白色搭配衣物，協助疏通氣場、化解難題。

生肖雞

有利處理實務、解決難題，圍繞目標、分清輕重緩急。適合談判交易、創新改革與考核管理，保持冷靜，量力而為。

↔️方位提示：東北方利於疏通阻滯、開拓新局。

🖌️衣飾建議：黃色系或黃白色搭配衣物，寓意吉祥順遂。

生肖狗

利於和諧溝通與自我提升，懂得統籌安排、借助團隊力量，別單打獨鬥。適合拜會協調、合作管理與補強短板，推動事情更順利。

↔️方位提示：東北與南方利於合作疏通、事業推進。

🖌️衣飾建議：紅色與黃色繫衣物，助力運勢提升、事務順遂。

生肖豬

利於交流合作與發揮才華，做好規劃與團隊配合，避免以自我為中心。適合聯誼互動、組織協作與宣傳分享，保持圓融，遠離紛爭。

↔️方位提示：東北方利於展現才華、技術突破。

🖌️衣飾建議：綠色繫衣物，協助合作疏通、事業拓張。