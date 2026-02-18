近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

住房搜尋網站統計，2020年至2024年間蓋最多可負擔住房單元的城市前三名分別為西雅圖、紐約和奧斯丁。建設新屋示意圖，和本新聞無關。(路透)

全美新的可負擔住房數量持續增加，2020年至2024年增加了將近31萬套，和2015年至2019年的五年時間相比，增加了73%。不過不是每個州增加的速度和量都一樣，住房搜尋網站RentCafe整理最近十年的數據並做成報告，西雅圖 近年來建造的可負擔住房數量最多，令人意外的是一向給人房價和生活成本高不可攀的紐約名列第二。

Parade Home & Garden報導，RentCafe的報告中，列入計算的可負擔住房為完整的新建可負擔住房，每個單位的租金上限是所在城市的收入中位數的30%，新建的建築中若只有部分可負擔住房則不採納。

報告顯示，西雅圖在2020年至2024年間蓋了1萬4290套可負擔住宅，名列第一，這五年間西雅圖的全新公寓中有約25%是可負擔住房。

第二名是紐約，在那五年間蓋了1萬4240套可負擔住宅單元，佔全市新建案將近三分之一。德州奧斯丁 以1萬3343套可負擔住宅，佔全市新房14%。

除了統計哪個城市新建的可負擔住房數多，RentCafe也計算了哪個城市的可負擔住房建造成長速度最快，德州聖安東尼奧奪得冠軍，2020年至2024年比2015年至2019年增加了223%，其他上榜的城市還有鳳凰城、夏洛特、奧斯丁和納許維爾。

以下是RentCafe報告中2020年至2024年建造最多可負擔住房的城市前20名：

1. 西雅圖，1萬4290套

2. 紐約，1萬4240套

3. 奧斯丁，1萬3343套

4. 明尼蘇達州雙子城，1萬722套

5. 喬治亞州亞特蘭大，1萬486套

6. 科羅拉多州丹佛，1萬253套

7. 洛杉磯，9406套

8. 加州灣區，9169套

9. 聖安東尼奧，9015套

10. 邁阿密，8690套

11. 舊金山，7132套

12. 芝加哥，7112套

13. 俄勒岡州波特蘭，6420套

14. 北卡羅萊納州夏洛特，6078套

15. 華盛頓D.C.，5670套

16. 納許維爾，5498套

17. 達拉斯，5317套

18. 維吉尼亞州 東維吉尼亞，5186套

19. 鳳凰城，4625套

20. 維吉尼亞州北維吉尼亞，4519套

以下是RentCafe報告中2020年至2024年比2015年至2019年可負擔住房數量成長速度最快的城市前16名：

1. 聖安東尼奧

2. 鳳凰城

3. 夏洛特

4. 紐約

5. 亞特蘭大

6. 波特蘭

7. 納許維爾

8. 奧斯丁

9. 舊金山

10. 邁阿密

11. 雙子城

12. 北維吉尼亞

13. 洛杉磯

14. 灣區

15. 達拉斯

16. 華盛頓D.C.