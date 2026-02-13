好市多「種花神架」打折 華人園藝圈瘋搶：可拆可疊 還能當小溫室

不少在美華人喜歡在庭院裡種植園藝，好市多這款結實耐用的架子可多用途使用。（讀者提供）

好市多 (Costco )一款五層樹脂置物架近期出現折扣，被小紅書 網友點名是「最值得種花人買的架子」，引發園藝 族群熱議與跟風囤貨。發文者「桃子與夢」分享，「Greenmade 5-Tier Resin Shelving」這款架子在生長季可拆成多個高架、矮架使用，用來擺放盆栽與育苗，尤其適合扦插月季；高架能「有效防兔子」，並提升通風透氣、降低病蟲害風險。入冬後則可把架子疊高放車庫集中收納，讓小苗過冬更方便，直呼「非常好用」，自己已買約六組，還打算再去多囤幾個。

貼文吸引約80則留言，不少網友看到後立刻行動，有人說「一看到你的貼立馬衝！剛剛搬了兩套」，也有人表示「就在等這個」；另有網友驚呼原來置物架還能有園藝用途，「天才」、「給了我新的啟發」等回應不斷。除了月季，還有人分享拿來種草莓「簡直太好用了」，甚至有人構想加罩子就能變成簡易溫室育苗，「桃子與夢」也回覆計畫春天用透明塑膠膜來實作。

不過，討論也聚焦在各地價差與門市供貨。留言指出，洛杉磯看到標價39.99美元，有人感嘆「加州什麼都貴」；也有人詢問自己所在的Costco尚未看到打折。「桃子與夢」透露所在地為麻州，並表示線上價格通常更高，建議到店尋找。海外網友同樣關注，有加拿大網友說當地也有，但也有人詢問溫哥華是否缺貨；來自澳洲、紐西蘭的網友則表示當地類似產品價格可能翻倍，或不確定是否有同款販售。

在實用性方面，許多人關心承重與穩定度。「桃子與夢」強調這款屬「heavy duty」等級，可放車庫做收納、室外使用也不怕風雨，且架體「非常穩、不搖晃」，並比較指出有花友在Home Depot買到的類似架反而容易晃。針對日曬脆化疑慮，「桃子與夢」分享自己最早的一組用了三年仍無問題。但也有不同聲音提醒，若放太重可能「容易滑下去」，認為並非每個人都適合拿來承載土重花盆。