超級盃「會跳舞的草」充滿喜感 臨演穿18公斤草皮裝、時薪18.7元

壞痞兔的超級盃中場秀，有數百名舞者扮演草叢。（美聯社）

波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）在超級盃 中場秀登台演出，獲得家鄉同胞歡呼。有趣的是，由於場地規定不允許運送真草進場，所以表演團隊找了數百人扮演「會跳舞的草」。

這場演出共有超過350名表演者，在超級盃上半場比賽結束後，一口氣衝進李維球場。這群「草叢」穿梭於仿真的甘蔗田與棕櫚樹之間，最終呈現出一段長達13分鐘、宛如在波多黎各田野的演出。

來自費城 的Andrew Athias表示，他為了在中場秀當一棵「會跳舞的草」，特地從東岸飛到西岸，彩排長達12小時、穿著重達18公斤的草皮造型服裝。雖然這份演出時薪只有18.7美元，但他說，就算沒錢也願意來。

Andrew Athias是壞痞兔的鐵粉，在暴風雪中從費城飛到舊金山 ，「現在回頭看，一切都非常值得。」

Andrew Athias說招募條件有限制身高，體格要結實，並能長時間與其他表演者近距離跳舞。「我的工作其實很簡單，他們只告訴我站在哪裡，然後說『不要動，站好，成為草的一部分』」。

整份工作的最大挑戰，是必須守口如瓶。