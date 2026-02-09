超級盃「會跳舞的草」充滿喜感 臨演穿18公斤草皮裝、時薪18.7元

我的頻道

世界新聞網／輯
壞痞兔的超級盃中場秀，有數百名舞者扮演草叢。（美聯社）
波多黎各饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）在超級盃中場秀登台演出，獲得家鄉同胞歡呼。有趣的是，由於場地規定不允許運送真草進場，所以表演團隊找了數百人扮演「會跳舞的草」。

這場演出共有超過350名表演者，在超級盃上半場比賽結束後，一口氣衝進李維球場。這群「草叢」穿梭於仿真的甘蔗田與棕櫚樹之間，最終呈現出一段長達13分鐘、宛如在波多黎各田野的演出。

來自費城的Andrew Athias表示，他為了在中場秀當一棵「會跳舞的草」，特地從東岸飛到西岸，彩排長達12小時、穿著重達18公斤的草皮造型服裝。雖然這份演出時薪只有18.7美元，但他說，就算沒錢也願意來。

Andrew Athias是壞痞兔的鐵粉，在暴風雪中從費城飛到舊金山，「現在回頭看，一切都非常值得。」

Andrew Athias說招募條件有限制身高，體格要結實，並能長時間與其他表演者近距離跳舞。「我的工作其實很簡單，他們只告訴我站在哪裡，然後說『不要動，站好，成為草的一部分』」。

整份工作的最大挑戰，是必須守口如瓶。

所有臨時演員都簽署了保密協議，兩周內不能對外透露任何內容，也不能在社群媒體上發文。Andrew Athias稱，保密真的很痛苦，「我只告訴極少數人我要去舊金山，並會參與中場秀，但完全沒說自己穿什麼、要在哪裡出現。」

壞痞兔的超級盃中場秀，背後有數百名舞者扮演草叢。（路透）
超級盃中場秀／壞痞兔的歌到底在唱些什麼？ 從超市打包員到饒舌天王

超級盃／球迷裸上身鬧場 愛國者外接員變身「防守組」攔人

超級盃／愛國者「後布雷迪時代」從未封王 四分衛忍淚認輸

超級盃效應 金山市區商圈、景點人潮湧現

