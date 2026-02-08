我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
花生粉開封後沒放入冰箱保存，很可能會發霉產生傷肝腎的黃麴毒素。(本報資料照片)
花生粉開封後沒放入冰箱保存，很可能會發霉產生傷肝腎的黃麴毒素。(本報資料照片)

廚房裡擺滿了瓶瓶罐罐，各式調味料是提升料理層次的好幫手，但潮濕環境最怕的調味料受潮、結塊難撒，台灣腎臟科醫師洪永祥指出，「粉末狀」的食物因為表面積巨大，若長期暴露在熱氣與水氣中，受潮發霉恐滋生一級致癌物黃麴毒素，長期攝入會損害肝臟、腎臟。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，無色無味的黃麴毒素、赭麴毒素，生長蔓延超快，而且非常「耐熱」，即使加熱烹煮，未達280度依然穩如泰山。急診曾經有名個案，50歲中年男子日常節儉，因計程車職業會到處鑽走巷弄，載客之餘順便品嘗藏在地美食，超愛在台灣小吃刈包、豬血糕、麻糬加大量花生粉。

這位司機大哥後來因疲累感、皮膚發癢，尿液顏色像濃茶而就醫，檢查發現肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷。當下查不出病毒性肝炎或是脂肪肝，分析長期飲食後，原來家中放置的花生製花生醬、花生粉都置放好久，還有「一球一球」的結塊，捨不得丟，甚至會拿來配點心吃。

洪永祥指出，花生粉極可能含有致命的黃麴毒素，它在粉末裡偽裝得很好，看起來沒有綠色的黴毛，其實毒素早已滲透整包粉末。而當食物磨成粉時，表面積會呈幾何級數增加，吸濕效率更快，會迅速吸附空氣中的水分，達到黴菌生長的標準。更恐怖的是，花生粉發霉，黴菌絲會跟粉末混在一起，偽裝成「受潮結塊」。

洪永祥分析五大超級傷肝腎排行榜，分別是花生粉、中藥粉、五穀粉、咖啡粉、膠原蛋白粉，只要結塊、出現油耗味或變色，就是發霉，千萬不要以為「拍一拍、曬一曬」就能吃，肉眼辦不見的菌絲可能早已長進食物深處。

膠原蛋白粉：許多人習慣將大桶或一大包的蛋白粉放在廚房流理台、飲水機旁以方便沖泡飲用。當頻繁開關導致冷凝水滲入，高蛋白環境是黴菌的「頂級營養源」。

咖啡即溶包與咖啡粉：咖啡豆在儲存過程中若環境潮濕，極易產生赭麴毒素A。磨成粉後，如果包裝密封不嚴，毒素濃度會隨濕度增加。

五穀/堅果粉：這些粉含有大量油脂，受潮後除了真菌毒素，還會發生油脂酸敗（產生油耗味），進而產生傷害細胞膜的自由基。

科學中藥粉：很多人為了方便，藥包隨手放在餐桌或口袋，許多科學中藥添加了玉米澱粉作為賦形劑，極度吸水。中藥粉結塊後，裡面極易滋生肉眼看不見的黴菌。

花生粉：可說是終極大魔王！花生粉通常是由碎裂、品質較差的花生仁加工而成，且花生本身就是黃麴黴菌的最愛。黃麴毒素會誘導腎臟粒線體功能障礙，導致肝腎衰竭。

洪永祥提醒，護腎自救只需要簡單的小動作，分買小包裝、保持乾燥、過期不吃。最好的保存方法是放進密封罐，再放入冰箱，小包裝仍要盡速吃完，粉狀物開封後建議在1個月內吃完，出現黑、白、綠色斑點，建議直接丟棄。

咖啡

上一則

美重量級拳手「假髮被打飛」畫面瘋傳 網笑：比擊倒還精采

延伸閱讀

恐怖…6歲女童隨家長回老家打掃 腦子被1種菌啃出20個洞

恐怖…6歲女童隨家長回老家打掃 腦子被1種菌啃出20個洞
念珠菌反覆感染怎麼辦？ 藥師：恐需暫停3飲食、性行為

念珠菌反覆感染怎麼辦？ 藥師：恐需暫停3飲食、性行為
台積電美國擴廠害病例暴增？ 台大研究：球黴菌患者多為半導體勞工

台積電美國擴廠害病例暴增？ 台大研究：球黴菌患者多為半導體勞工
省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

熱門新聞

好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
四生肖新年運勢旺，屬牛職涯順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

2026-02-06 21:25
輝達CEO黃仁勳日前受訪時提到三種人恐被AI時代淘汰。圖為黃仁勳專機1月29日飛抵台北後，手提裝著養樂多和三明治的紙袋，分送久等的媒體和粉絲。（記者林俊良／攝影）

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

2026-02-03 03:02
網紅海莉·貝莉（左）與NFL球星前夫麥特·卡利爾2018年尚未離婚時的合影。(美聯社)

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

2026-02-01 01:35
究竟使用多久的手機才需要汰舊換新？對此，專家就表示可觀察「軟體支援期限」與「電池健康度」兩大關鍵指標。圖為手機使用示意圖。（路透）

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

2026-02-01 02:35
四生肖二月運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

2026-02-04 22:25

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能