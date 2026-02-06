去年美股大漲但別被沖昏頭 專家：今年避開這四類股

我的頻道

世界新聞網／輯
很多人會投資股市，專家說包括房地產、金融等類股今年不值得投資。股市示意圖，和本新聞無關。(路透)
很多人會投資股市，專家說包括房地產、金融等類股今年不值得投資。股市示意圖，和本新聞無關。(路透)

有人關注投資布局，也有人想知道哪些股票要避雷，這取決於大環境因素如經濟和社會政治環境；美國股市去年表現亮眼，但這並不代表所有股票都表現良好，有些類股成績不佳，今年還可能面臨更大困境。GO Banking Rates報導點名今年最不值得投資的四大類股，投資前務必三思。

1. 房地產

專門替客戶分析股票長短期訊號的對沖基金級人工智慧研究服務公司Prospero.ai執行長凱拉斯（George Kailas）說，房地產是目前表現最差的行業之一，這個領域目前最主要的挑戰之一是巨大的再融資壁壘，因此房地產相關的股票也不值得投資。

凱拉斯說，在今年和明年兩年的時間，美國將有1.5兆至2兆元的商業抵押貸款到期，迫使再融資的利率變高並使自由現金流受到擠壓，反映企業財務狀況的資產負債表因此承受極大壓力，2010年代的短期、低利率和只付息貸款的結構現在變得更高，增加倒帳風險、股息變少、股權被稀釋，導致股票績效表現不良。

凱拉斯說，很多辦公大樓和住宅市場的空置率高，面臨需求疲軟的問題。

2. 銀行╱金融

克瑞頓大學（Creighton University）金融系教授約翰森（Robert Johnson）說，金融類股票也屬在利率下行的環境中表現不好的名單上。BusinessWest報導（https://businesswest.com/blog/banks-eye-impact-of-fed-rate-cuts-and-potential-for-more/），當利率下降時，銀行的獲利在中長期來說會受到挑戰，銀行從新的和現有的浮動利率資產獲得的收益下降速度比降低存款的利率快，進而擠壓衡量銀行盈利能力的指標「銀行淨利差」（net interest margin），這對銀行和金融股有負面影響。嘉信理財（Charles Schwab）指出，銀行創造的利息收入和利息支出之間的差額縮小，就可能傷害到銀行類股票。

3. 能源

能源股被預測獲利減弱。凱拉斯說目前的其中一個問題是結構性供應過剩，預測顯示全球石油市場正走向每日數百萬桶的供應過剩。此外，最高限價的壓力可能讓布蘭特原油的價格在今年底大幅下跌，進而限制現金流成長，以及壓縮以股票回購和分紅以支撐股價的空間。

4. 非必須消費品產業（consumer cyclical）

非必須消費品的產品銷售與股票表現和景氣周期呈正相關，相關產業包括汽車、服飾、旅遊、飯店及奢侈品等。凱拉斯說，這個領域會受緩慢的消費者動能影響。

凱拉斯說，調查和消費數據指出，非必須消費品的價格受到工資成長緩慢和消費者的有苦難言而停頓，很多家庭正在動用儲蓄或更依賴信用卡維生，這讓未來該領域賴以盈利的高價和體驗式消費受到限制。

利率 房地產

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

不只咖啡因 抹茶、能量飲也可能害你睡不好

線上預測房市漲跌 成熱門賭博標的 多數賭客沒賺頭

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

