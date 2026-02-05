赤馬年春節轉運 4星座事業財運同步走強

我的頻道

世界新聞網／輯
水瓶座貴人運勢轉強，透過聚會或工作往來，容易接觸到能提供資源與人脈的關鍵人物。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）
水瓶座貴人運勢轉強，透過聚會或工作往來，容易接觸到能提供資源與人脈的關鍵人物。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

2026年赤馬年春節期間，天象變化被視為重要轉運節點。2月17日（丙午馬年正月初一）當天，日食、水瓶座能量變化，加上木星換座與九紫離火運啟動，被解讀為運勢重整的重要時刻。部分星座在此期間有望擺脫過往停滯與壓力，迎來事業、財運與人際關係同步回升。綜合《搜狐》星象與運勢分析，金牛座、水瓶座、雙魚座與天蠍座，被點名為春節轉運機會較為明顯的族群。

金牛座

金牛座在2026年春節期間，財運表現尤為突出。隨著木星進入財務相關位置，加上整體運勢加持，正財與偏財同步活絡。除了固定收入穩定成長外，部分金牛座也可能因合作分潤、長期投資或被動收入而獲得額外進帳。春節期間的人際互動，也容易促成實質合作或簽訂有利合約，為後續財務結構帶來長期助益，整體呈現「財路擴張」的趨勢。

水瓶座

水瓶座則被視為事業運勢顯著上升的一群。隨著職場壓力逐漸解除，過去累積的專案經驗與創新構想，在春節前後更容易被看見，成為升遷或加薪的重要籌碼。部分水瓶座有機會在組織調整或新計畫中，被賦予更高決策權限，職務與收入同步提升。此外，貴人運勢轉強，透過聚會或工作往來，容易接觸到能提供資源與人脈的關鍵人物。

雙魚座

至於雙魚座，春節期間被形容為「重新啟動」的重要階段。隨著壓力型星象影響減弱，過往的迷惘與內耗逐漸消散，事業靈感與行動力明顯提升。無論是原有專案出現突破，或將興趣轉化為實際收益，都有助於改善整體狀態。同時，人際互動也更為順暢，容易在交流中促成合作或建立新的發展方向，使事業與情感層面同步回暖。

天蠍座

天蠍座則被點名為低調累積成果的代表。春節前後，部分先前延宕的款項、合作或投資案，有機會出現回收與進帳，帶動財務狀況明顯改善。與此同時，人際圈中可能出現具影響力的關鍵人物，主動提供合作機會或資源支持。經歷過前期整理與取捨後，天蠍座在此階段能以更精簡的狀態投入事業，為後續發展鋪路。

春節 星座運勢

