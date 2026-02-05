棉絮堵塞烘衣機效能降一半 這款清潔神器輕鬆搞定

烘衣機若累積棉絮可能引發火災，記者實測網路爆紅的清潔套組，清理後烘衣效率變高。烘衣機示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Sarah Chai）

根據消費者資訊平台ConsumerAffairs的統計，約4%的住宅火災起源為洗衣機或烘衣機，而國家防火協會（National Fire Protection Association）表示，機器裡的棉絮與灰塵是導致火災的元凶之一；而且棉絮堆積在通風管內會影響運轉效能，讓衣服乾得更慢、消耗更多能源。Parade Home & Garden的記者赫什（Sophie Hirsh）決定實測YouTube上爆紅的Sealegend烘衣機通風管清潔套組，結果發現清理完後烘衣時間縮短一半。

赫什說，這件清潔套組目前在亞馬遜 特價11.59元，包含兩件物品，其一是有彈性的塑膠軟管，可以連接到任意吸塵器上，另一個是長尼龍刷，兩者都有數英尺長且容易彎折，可以深入烘衣機通風管的溝槽與縫隙。使用清潔套組只需要準備吸塵器，就算沒有吸塵器仍可使用尼龍刷刷掉卡住的棉絮。

赫什說，自從她搬進公寓棉絮就逐漸積滿烘衣機的各個角落，她以前試過用手清理通風孔，但效果不彰，因此購買這件清潔套組。她先拿出棉絮收集盤，將軟管放進收集盤隔間、開啟吸塵器並四處移動軟管，雖然馬上就吸到棉絮，但因為有些孔洞比軟管更小，加上有些棉絮已經牢牢黏在通風管上，因此效果沒有想像中好。

赫什說，她改用尼龍刷撥動卡住的棉絮、再用吸塵器吸除，結果收集盤乾淨許多。接著她取出底部的濾網，上面黏著一層厚厚的棉絮，一樣用尼龍刷撥動再以吸塵器吸起棉絮，最終她認為大約清乾淨75%。清理完並將濾網歸位後，她很快放入幾條洗乾淨的毛巾測試機器效能是否改善。原本這些毛巾通常需要一小時才能烘乾，現在30分鐘就全乾了。

赫什說，雖然有些小角落軟管無法進入，但她還是推薦這件清潔套組，因為能清理平常無法觸及的位置，而有些吸塵器自帶軟管，或許搭配尼龍刷清潔效果更好。

▲ 影片來源：YouTube＠Sealegend（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.