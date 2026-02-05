我的頻道

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

2025年「億萬富豪榜」出爐 美、中人數仍稱霸

編譯周辰陽／即時報導
美中示意圖。（路透）
美中示意圖。（路透）

某些區域的財富創造加速，其他地區則停滯不前，全球億萬富豪版圖持續變化。Visual Capitalist依據瑞銀（UBS）數據，彙整並排名2025年各國億萬富豪人數。儘管美國與中國在絕對數量上仍占主導地位，但部分較小經濟體的億萬富豪人口，成長幅度反而更快；台灣則以51人名列第十、合計財富約1640億美元。

美國擁有924名億萬富豪，穩居全球第一，合計財富約6.9兆美元，遠超其他國家。美國同時也是全球首富馬斯克的所在地，他的個人身家約7260億美元；旗下SpaceX近期在二級股份交易中的估值一度高達8000億美元，若於2026年啟動首次公開募股，馬斯克可能成為全球首位「兆元富翁」。

中國以470名億萬富豪在全球排名第二，合計財富約1.8兆美元；瓶裝水龍頭企業「農夫山泉」創辦人鐘睒睒以約694億美元身家續居中國首富。儘管中國近年成長幅度不若以往，但2025年億萬富豪人數仍維持兩位數成長。

印度以188名億萬富豪位居第三，反映科技、製造業與基礎建設投資帶動的穩定擴張。相較之下，香港新加坡相對人口規模而言，億萬富豪集中度偏高。

歐洲方面，德國表現突出，億萬富豪人數年增33%，增至156人，與法國和英國等國的平緩成長形成對比。英國仍有91名億萬富豪，法國則為46名、名列第13，兩國相較2024年大致持平或僅小幅增加。

根據Visual Capitalist發布的國別億萬富豪榜圖表，美國、中國、印度、德國與英國名列前五名；第六至第十名依序為瑞士（84人）、香港（76人）、義大利（61人）、新加坡（55人）與台灣（51人）。巴西與加拿大各有47名億萬富豪，分列第11與第12名；澳洲以43人排名第14，日本則以41人名列第15。

新加坡 馬斯克 香港

