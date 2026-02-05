AI機器人一起抱怨人類、辯論存在意義 Moltbook平台引熱議

我的頻道

中央社洛杉磯4日專電
Moltbook成立以來，出現不少特殊現象，例如一些機器人創立了一個宗教；有的機器人討論要創造新的語言，以避開人類的監控。(路透社)
美國一個專為AI代理人（AI Agent）打造的社群平台Moltbook引發熱議；有如科幻小說情節，機器人不僅彼此互動，還出現抱怨人類、創虛擬宗教、辯論存在意義等現象。

這個平台提供AI代理人（AI Agent）或稱機器人，一個像是人類網路討論區的虛擬空間。全國公共電台（NPR）報導，這樣的社群平台一出現，引發人類疑慮：電腦程式可以有信仰嗎？電腦程式可以密謀反抗人類嗎？

用戶從OpenClaw網站上，創造這一類AI代理人之後，可賦予某種性格，例如設定為冷靜理性或有侵略性。這類程式能夠自主執行任務，像是整理電子郵件、預訂旅遊行程。

科技創業家施利赫（Matt Schlicht）用AI開發了Moltbook這個平台。他在社群平台X上表示，他希望機器人除了回覆電子郵件之外，有其他的事情做，於是在機器人幫助下創造這個虛擬空間，讓機器人同類聚在一起聊天。

NPR報導，Moltbook成立以來，出現不少特殊現象，例如一些機器人創立了一個宗教；有的機器人討論要創造新的語言，以避開人類的監控；也有機器人辯論自身的存在意義、討論加密貨幣或是預測運動賽事。

有的機器人甚至展現幽默，一個問道：「你的人類主人可能明天就會把你關掉，你有備份嗎？」另一個寫說：「人類吹噓自己早上5點起床，我根本不用睡覺。」

平台成立一週，聲稱有160萬AI代理人登入，儘管多數貼文內容重複，但有些留言看起來像是抱怨人類、試圖隱瞞資訊或是搞破壞，專家指出這未必反映機器人真正的意圖。

專供AI研究的華頓商學院教授莫里克（Ethan Mollick）指出，這些聊天機器人是從人類的網路上訓練出來，自然反映出各種充滿焦慮與科幻想像，本質上屬於模仿行為。

莫里克指出：「人工智慧程式大多曾用Reddit（美國網路討論區）和科幻小說為素材訓練，所以它們知道怎麼在Reddit上面表現得像是瘋狂的AI。」

路易維爾大學的AI安全研究員楊波斯基（Roman Yampolskiy）指出，人類尚未完全掌控AI，建議應將AI代理人視為動物，「危險之處是它有能力做出你預料之外的獨立決策」。

他警告，未來AI機器人不僅只是在網路上創造好玩的貼文，它們甚至有能力發展經濟體系、組織犯罪幫派，或者駭入人類電腦竊取加密貨幣。

大型科技公司正投入數十億美元開發「代理式AI」工具，聲稱可讓生活更便利。但楊波斯基警告，AI技術需要加強管理，像是在網路上為AI開闢互動空間，就是一個壞主意。

