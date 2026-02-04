4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

四生肖二月運勢轉好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）

隨著2月到來，水逆影響逐漸解除，整體運勢也隨之回溫。部分生肖在歷經先前的卡關與延宕後，事業與財運開始同步轉強，不僅工作推進更順利，賺錢壓力也明顯降低。根據《搜狐》報導，從生肖特質與運勢變化觀察，生肖龍、生肖馬、生肖猴與生肖豬，在水逆結束後被認為是好運常伴的一群，財路與機會同步展開。

生肖龍

生肖龍天生具備領導氣質與遠大志向，面對挑戰時態度果斷、不輕言退縮。進入2月、水逆結束後，事業運勢明顯轉強，憑藉敏銳的市場觀察力與策略判斷，能提出具前瞻性的規畫，獲得主管賞識與團隊認同，升遷或職務調整機會隨之增加。財運方面，正財隨著事業進展穩定成長，同時也可能出現投資回報或獎金等偏財驚喜，使財富累積速度加快，賺錢過程相對輕鬆。

生肖馬

生肖馬則被形容為行動力十足、充滿活力的代表。2月擺脫水逆影響後，整體運勢快速升溫，工作中積極主動、勇於嘗試新做法，提出的創意與想法為團隊注入新動能，也因此爭取到更多業務機會與合作案，收入明顯提升。此外，生肖馬在人際互動上表現活躍，容易在社交場合結識不同領域的人士，這些新建立的人脈關係，將為後續財務發展開啟更多可能性，讓財源管道更加多元。

生肖猴

至於生肖猴，則以機智靈活、反應迅速見長。水逆結束後，其優勢更容易發揮，在事業上能靈活應對各種挑戰，順利解決關鍵問題，成為推動專案的重要角色。同時，生肖猴對市場變化相當敏感，善於掌握時機，在合適的時間點做出行動，進而獲得不錯的回報。財運方面，正財穩定之外，也可能迎來投資回收或意外收入，使整體財務狀況持續改善。

生肖豬

生肖豬一向給人善良、樂觀的印象，做事態度踏實。進入2月後，水逆影響消退，工作表現逐漸受到肯定，有機會被交付重要任務，完成後不僅帶來實質獎金，也有助於後續職涯發展。生活層面同樣好消息不斷，可能獲得親友支持或收到意外驚喜。偏財運勢亦同步增強，偶有小額進帳，讓整體生活品質與安全感隨之提升。