我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普不歡迎移民追求美國夢

台奶茶UG Tea南加店挺過整改風波 回歸首日賣2400杯

立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災

記者賴香珊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年赤馬年示意圖。圖為香港市民3日在香港上環樓購買手寫春聯，迎接即將到來的馬年春節。(中新社)
2026年赤馬年示意圖。圖為香港市民3日在香港上環樓購買手寫春聯，迎接即將到來的馬年春節。(中新社)

2月4日是節氣「立春」，同時迎來丙午馬年。台灣民俗專家廖大乙說，送走雙春青蛇年，迎來無春赤馬年，太歲星君改由文哲大將軍，即楊信星君值年，提醒犯太歲的馬、鼠、兔、雞當心血光及車關，並多留意長輩健康；虎、猴可望迎來好運。

廖大乙指出，「立春」是24節氣之首，代表生肖的起算，蛇、馬年太歲今正式交接，丙午年五行屬火，改由文哲大將軍，即楊信星君值年，相傳祂個性清廉正直，體恤民心，德智雙全，主司文運及學業，因此切勿行貪贓枉法之事。

因「立春」落在農曆年前，因此成了無春赤馬年，尤其「太歲當頭坐」，肖馬者「坐太歲」、肖鼠者「沖太歲」、「偏沖」肖兔、雞者，4生肖運勢低，慎防口舌之災，更要當心血光及車關，且多留意家中長輩的身體健康狀況。

廖大乙說，由於犯太歲的馬、鼠、兔、雞，今年運勢恐較為動盪，建議穿搭能多以紅、金、土黃等亮色系擋煞改運，最好能在2月11日「送神」前去修剪頭髮，整理門面儀容，並且透過捐血來行善布施，以擋血光或車關之禍。

不過，虎、猴2生肖則因紫微星高照，在丙午馬年可望走大運、開紅盤，不論是財運、貴人等鴻運當頭，同樣建議能在2月11日「送神」前至常去的廟宇拜拜祈福，將能大大加持自身運勢，有機會得到升官發財或意想不到的收穫。

他也提到，立春也是招財轉運的好時機，民眾不妨準備黑、白、黃、綠、紅5色豆各12顆，共60顆豆，象徵一甲子循環圓滿，放在家或公司財位49天後，再撒土裡讓它發芽，象徵「撒豆成兵」有利於轉運，可以招來貴人及滿滿財氣。

生肖運勢

上一則

一月劇集網播量TOP10 「驕陽似我」排第四、「玉茗茶骨」追劇停不下

延伸閱讀

2/4入立春蛇馬太歲交接磁場亂 4生肖需「躲春」化解災禍

2/4入立春蛇馬太歲交接磁場亂 4生肖需「躲春」化解災禍
幫工作加分：3生肖最擅長經營人際關係 屬兔是人脈富翁

幫工作加分：3生肖最擅長經營人際關係 屬兔是人脈富翁
立春前必做 大寒斷捨離清單曝光「讓厄運滾蛋」

立春前必做 大寒斷捨離清單曝光「讓厄運滾蛋」
2026年運勢大洗牌 3生肖被點名「一夜暴富」財神特別眷顧

2026年運勢大洗牌 3生肖被點名「一夜暴富」財神特別眷顧

熱門新聞

一名女子近日到維修廠換油，最後卻被店家要求支付1300元帳單，過程引起網路討論。修車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

2026-01-28 18:25
良好的人際關係往往能為工作帶來加分效果。示意圖。（圖／AI生成）

幫工作加分：3生肖最擅長經營人際關係 屬兔是人脈富翁

2026-01-28 02:46
4個生肖在春節前夕特別受到財神眷顧，財運逆勢走高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Roberto Hund）

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

2026-01-25 23:25
由於缺乏理財規劃、通膨等原因，許多長者到80歲仍需工作維持生計。長者示意圖，非新聞當事人。(路透)

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

2026-01-29 19:25
究竟使用多久的手機才需要汰舊換新？對此，專家就表示可觀察「軟體支援期限」與「電池健康度」兩大關鍵指標。圖為手機使用示意圖。（路透）

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

2026-02-01 02:35
屬鼠者擅長觀察市場變化，能快速捕捉環境中的縫隙與機會。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

3生肖憑執行力翻轉財運 屬馬行動致勝、他成搞錢高手

2026-01-31 23:25

超人氣

更多 >
言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐