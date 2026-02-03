一月劇集網播量TOP10 「驕陽似我」排第四、「玉茗茶骨」追劇停不下

我的頻道

世界新聞網／輯
一月劇集網播量TOP10出爐。左為「長安二十四計」、右為「驕陽似我」。(取材自豆瓣)
一月陸劇輪番上線，從歷史古裝、仙俠到現代偶像與刑偵懸疑題材齊發，網播量也成為觀察市場熱度的指標之一。「搜狐」整理「一月劇集網播量TOP10」，排名依各劇集累積播放表現呈現。整體來看，甜寵現偶與古裝題材維持話題度，但最終由刑偵懸疑劇以更強黏著度突圍奪冠。

排名第十至第八名多屬於「題材有辨識度、但評價分歧」類型。第十名趙又廷、張子楓主演「秋雪漫過的冬天」以2.71億進榜，改編自韓劇「我的大叔」，原作治癒系底色鮮明，但新版被指本土化不足、對白與情節移植痕跡重，加上選角討論度高卻未能有效拉抬熱度，整體聲量偏弱。

第九名白宇、周雨彤「太平年」1月下旬開播仍累積3.37億，以五代十國為背景，主打朝堂權謀與政治改革，質感獲肯定，但古言台詞偏拗口、人物關係複雜，提高入坑門檻。

第八名成毅「長安二十四計」以3.39億緊追在後，結合懸疑與權謀，服化道獲讚，節奏則引發兩極討論。

第七至第五名的作品，則多以「類型成熟、可追性強」取勝。羅雲熙、劉雅瑟「剝繭」以5.88億排名第七，走法醫探案路線，劇情套路被部分觀眾認為較易預判，但整體仍屬及格的劇荒解方。

第六名趙麗穎黃曉明「小城大事」6.1億，以80年代群像正劇切入，題材不走偶像路線，卻因節奏明快與對手戲獲得不少好評。

第五名陳星旭、盧昱曉「軋戲」6.4億，以穿越結合劇本殺設定、並營造唯美甜感氛圍，口碑表現相對突出。

第四名由宋威龍、趙今麥「驕陽似我」拿下，網播量達7.3億。該劇改編自顧漫小說，主打甜寵大IP與青春群像氛圍，前段以情感線鋪陳吸粉，後段女主職場線展開、男主戲份拉升後黏著度更強，帶動討論延續。

第三名為譚松韻、侯明昊「逍遙」，以8.76億進入前三。仙俠套路相對熟悉，但節奏與主演號召力支撐基本盤，播出期間話題度不低，評價同樣呈現兩極。

第二名由侯明昊、古力娜扎「玉茗茶骨」以12.35億拿下。劇集結合茶葉元素與宅鬥群像，主打「男人宅鬥、女人商戰」的差異化設定，情節密度高、追劇停不下來的回饋也推升網播量表現。

榜首則是黃景瑜、王傳君主演的刑偵懸疑劇「罰罪2」，以14.63億奪冠。相較多部偶像題材的競爭，「罰罪2」以跨國走私、金融洗錢、虛擬貨幣等案件元素堆疊張力，人物與事件線更為龐雜；雖有觀眾認為劇本不如第一季扎實，但整體節奏與戲劇衝突仍帶動追劇熱度，成為一月網播量最亮眼的黑馬。

一月劇集網播量TOP10出爐。圖為「罰罪2」。(取材自微博)
