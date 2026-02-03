不只烤雞值得搶 網紅分享好市多購物要點：這區常被忽略

專門研究好市多購物技巧的網紅Jacquelyne Devine說，她認為好市多烘焙區才是好市多最划算的地方，她分享她的購物心得，從介紹虧本引流商品到購買大份量，她說烘焙區有很多便宜划算又好吃的商品。圖為台灣好市多烘焙區。(圖／讀者提供)

好市多 （Costco ）以商品大份量及價格實惠著稱，但最划算的可能不一定是那些會員瘋搶的商品；紐約郵報（New York Post）報導，賓州專門研究好市多優惠的網紅德恩（Jacquelyne Devine）說，雖然很多會員會搶購烤雞或大份量商品，但她認為烘焙區才是好市多最划算的地方，她分享自己在烘焙區的四點購物心得，從嘗試特價商品到一次買多再冷凍，她說烘焙區很少受到注目，但這個錯誤可能讓人損失數百元。

1. 嘗試烘焙區的虧本引流商品（loss-leader）

好市多有些虧本引流商品如烤雞、熱狗，也就是用來吸引消費者上門進而購買利潤較高商品的虧本產品。德恩說，好市多的烘焙區有很多其他地方很難找到的價錢實惠商品，包括科克蘭兩條裝的法國長棍麵包，售價5.99元，還有12個入的科克蘭奶油可頌，售價通常在5.99至7.99元之間。去年秋天，大份量的季節性南瓜派只要5.99元，德恩說那是她家的必備品，每次舉辦派對時她一定會準備，內餡柔軟滑順又好吃，她和家人都對南瓜派讚不絕口，「以它的份量和價格來說真的是物超所值」。

2. 預製餐以及大量購買後冷凍

大量購買讓消費者能更好運用自己喜歡的食品。德恩說她很喜歡買好市多的可頌，加上好市多的烤雞就能做成雞肉沙拉三明治，是簡單又便宜好吃的一餐，她會把不會馬上吃的食材全部冷凍，延長可食用時間，要使用可頌時只要從冰庫拿出後微波45至60秒，馬芬蛋糕也適用，加熱後一樣好吃。

3. 慶生或慶祝時購買平片式蛋糕（sheet cake）

德恩育有三個孩子，她說她很常買平片式蛋糕，她認為非常好吃，可以用烘焙區的預購單提前訂購，也可以在去購物時買已經做好的。

4. 嘗試幾種奢華商品

德恩說，可以嘗試風味濃郁的覆盆子檸檬馬芬蛋糕，切成兩半吃能放更久，她也推薦六個裝的藍莓焦糖起司蛋糕可頌，雖然每個單價比一般可頌高，但很值得一試，因為非常好吃且令人滿足。