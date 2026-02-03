我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

行李箱愈普通愈安全？ 旅遊達人分析：包膜、上鎖更危險

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
行李箱款式多樣，有旅遊達人建議款式愈普通愈安全；示意圖。（歐新社）
行李箱款式多樣，有旅遊達人建議款式愈普通愈安全；示意圖。（歐新社）

出國旅遊總是有許多訣竅，近期有位經驗豐富、來自英國且足跡遍布超過100個國家的旅遊達人分享自己的祕訣，其中他點名使用「樸素的行李箱」才是最好的方法，並警告稱特別包膜或上鎖都可能讓行李箱被故意破壞。

旅遊達人曝搭機訣竅 千萬別用醒目行李箱

「每日郵報」報導，湯普森（Lee Thompson）是旅遊公司Flash Pack的共同創辦人，他搭乘過超過1000架航班、穿梭於世界各地的數百個機場，雖然大型樞紐機場通常都以高效運作為設計目標，但湯普森表示「旅客們常常會在無意中讓旅程變得更加艱難」，經過多年的經驗累積以及無數次的嘗試和失敗，湯普森分享了他屢試不爽的機場訣竅、助大眾輕鬆出行。

首先是行李箱，湯普森警告「不要包膜、上鎖或使用花哨的款式，因為這些做法只會吸引眼球，而不是保護行李，我見過包膜被割開、鎖頭被扯掉，甚至有行李箱被刀劃破，這些做法並不能保護你的行李，一個花俏的行李箱基本上就是個巨大的目標，最安全的行李箱就是無趣的行李箱」。

再來是提前到達機場，且是要比大多數人認為的必要時間還要更早，湯普森表示「航班起飛前兩小時通常正值排隊高峰期，而提前三小時到達則可以減輕壓力，並留出時間吃飯、購物和放鬆休息」。

此外，行李檢查應該在安檢排隊時盡快進行，湯普森表示「液體、皮帶和清空的口袋應該在到達安檢前準備好，外套口袋或背包可以暫時放入所有物品」，另外選擇合適的安檢通道也很有幫助，因為新型掃描器速度更快，而且獨自旅行的隊伍通常比帶著家人和沉重手提行李的隊伍流動得更快。

出國行李箱越普通越好！　旅遊達人曝：包膜、上鎖更危險

TVBS新聞網

上一則

她死前決定把臉留給陌生人 西班牙完成全球首例特殊臉部移植

下一則

獵豹到超人 CHANEL 走進紐約日常

熱門新聞

一名女子近日到維修廠換油，最後卻被店家要求支付1300元帳單，過程引起網路討論。修車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

2026-01-28 18:25
4個生肖在春節前夕特別受到財神眷顧，財運逆勢走高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Roberto Hund）

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

2026-01-25 23:25
良好的人際關係往往能為工作帶來加分效果。示意圖。（圖／AI生成）

幫工作加分：3生肖最擅長經營人際關係 屬兔是人脈富翁

2026-01-28 02:46
由於缺乏理財規劃、通膨等原因，許多長者到80歲仍需工作維持生計。長者示意圖，非新聞當事人。(路透)

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

2026-01-29 19:25
究竟使用多久的手機才需要汰舊換新？對此，專家就表示可觀察「軟體支援期限」與「電池健康度」兩大關鍵指標。圖為手機使用示意圖。（路透）

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

2026-02-01 02:35
屬鼠者擅長觀察市場變化，能快速捕捉環境中的縫隙與機會。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

3生肖憑執行力翻轉財運 屬馬行動致勝、他成搞錢高手

2026-01-31 23:25

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走