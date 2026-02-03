行李箱愈普通愈安全？ 旅遊達人分析：包膜、上鎖更危險

行李箱款式多樣，有旅遊達人建議款式愈普通愈安全；示意圖。（歐新社）

出國旅遊總是有許多訣竅，近期有位經驗豐富、來自英國且足跡遍布超過100個國家的旅遊達人分享自己的祕訣，其中他點名使用「樸素的行李箱」才是最好的方法，並警告稱特別包膜或上鎖都可能讓行李箱被故意破壞。

旅遊達人曝搭機訣竅 千萬別用醒目行李箱

「每日郵報」報導，湯普森（Lee Thompson）是旅遊公司Flash Pack的共同創辦人，他搭乘過超過1000架航班、穿梭於世界各地的數百個機場，雖然大型樞紐機場通常都以高效運作為設計目標，但湯普森表示「旅客們常常會在無意中讓旅程變得更加艱難」，經過多年的經驗累積以及無數次的嘗試和失敗，湯普森分享了他屢試不爽的機場訣竅、助大眾輕鬆出行。

首先是行李箱，湯普森警告「不要包膜、上鎖或使用花哨的款式，因為這些做法只會吸引眼球，而不是保護行李，我見過包膜被割開、鎖頭被扯掉，甚至有行李箱被刀劃破，這些做法並不能保護你的行李，一個花俏的行李箱基本上就是個巨大的目標，最安全的行李箱就是無趣的行李箱」。

再來是提前到達機場，且是要比大多數人認為的必要時間還要更早，湯普森表示「航班起飛前兩小時通常正值排隊高峰期，而提前三小時到達則可以減輕壓力，並留出時間吃飯、購物和放鬆休息」。

此外，行李檢查應該在安檢排隊時盡快進行，湯普森表示「液體、皮帶和清空的口袋應該在到達安檢前準備好，外套口袋或背包可以暫時放入所有物品」，另外選擇合適的安檢通道也很有幫助，因為新型掃描器速度更快，而且獨自旅行的隊伍通常比帶著家人和沉重手提行李的隊伍流動得更快。

