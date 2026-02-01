網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅海莉·貝莉（左）與NFL球星前夫麥特·卡利爾2018年尚未離婚時的合影。(美聯社)

網紅海莉·貝莉（Haley Baylee）因在直播中公開談論與前夫、NFL 明尼蘇達維京人（Minnesota Vikings）前球星麥特·卡利爾（Matt Kalil）的性生活細節，形容其生殖器「如兩個可樂罐疊起來」，並稱性事不合導致婚姻破裂，遭卡利爾控告侵犯隱私及不當獲利，求償7萬5000美元。貝莉則主張自身言論屬實且受言論自由保障，雙方各執一詞，法院尚未裁定。

貝莉與卡利爾於2015年結婚，2022年離婚。去年11月，貝莉於Twitch直播受訪時坦言，兩人因性事不合最終分手。她以「兩個可樂罐疊起來，甚至可能要第三個」形容前夫生殖器，表示雙方多年努力嘗試，仍無法克服生理障礙，甚至直言「除非你搞到哭出來」。

卡利爾於本月正式採取法律行動。他指控前妻在公開平台發表「具侮辱性且極具針對性的言論」，導致他與現任妻子頻繁遭受網路騷擾與不當關注。卡利爾主張，海莉的言論已造成他嚴重的精神痛苦、名譽受損及羞辱，因此要求7.5萬美元賠償金。

其律師強調，貝莉雖稱未貶低其前夫，卻也不否認曾公開攸關隱私的細節。配偶並無權利為了獲取流量或利益，而公開販賣婚姻中的私密細節，讓對方承受不必要的社會嘲諷。

前妻反擊：「性創傷」不應被噤聲

面對指控，海莉已向法院申請駁回訴訟。她強調自己僅是在分享真實的婚姻與「性創傷經歷」，並無貶低意圖。同時表示，直播中曾稱讚卡利爾為「世上最棒的男人」，並形容這段婚姻是「充滿愛的結合」，僅因生理差異，導致無法維持正常關係。

