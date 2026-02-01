黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

我的頻道

TVBS新聞網／記者 周筠羚 報導
Nvidia執行長黃仁勳1月29日搭乘專機降落台北松山機場，座車已從過去常搭乘的賓士Mercedes-Benz S-Class，升級為千萬等級的邁巴赫Mercedes-Maybach GLS 600。(記者林俊良／攝影)
Nvidia執行長黃仁勳1月29日搭乘專機降落台北松山機場，座車已從過去常搭乘的賓士Mercedes-Benz S-Class，升級為千萬等級的邁巴赫Mercedes-Maybach GLS 600。(記者林俊良／攝影)

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳訪台行程滿檔，除了與張忠謀會面、出席兆元宴，他的私人座駕也意外成為焦點。黃仁勳此次訪台，座車已從過去常搭乘的賓士Mercedes-Benz S-Class，升級為千萬等級的邁巴赫Mercedes-Maybach GLS 600，也引起熱烈討論。而輝達和賓士近期合作自動駕駛系統，黃仁勳也表示，無人車在台發展可行性很高。

黃仁勳座車升級邁巴赫

黃仁勳每回抵台，在機場待命的保鑣車隊都備受關注。今年他的私人座駕出現明顯變化，從過去常搭乘的賓士S-Class，升級為千萬等級的豪華休旅邁巴赫Mercedes-Maybach GLS 600。網友笑稱，對於「幾分鐘就能賺一台車」的黃仁勳而言，開邁巴赫其實已算相當節制。

▲ 影片來源：X＠MercedesBenzUSA（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

頂級豪旅邁巴赫周杰倫也有

黃仁勳這次搭乘的邁巴赫GLS 600，是千萬起跳的頂級超豪華SUV，周杰倫也有一台。邁巴赫GLS 600外觀採用標誌性的鐵黑與絲綢金雙色車漆，因雙色塗裝需由職人手工完成，上色流程耗時約一周，是邁巴赫車系最具代表性的細節。且邁巴赫GLS 600年交車數量僅有個位數，即使下訂也不一定能立即交車。

輝達首創思考型AI駕駛系統

黃仁勳1月31日到愛店蜜餞行採購時，也接受媒體訪問。被問到輝達和賓士Mercedes-Benz近期在自動駕駛系統合作，無人車在台灣發展是否可行？黃仁勳樂觀以待，他強調，輝達的駕駛系統是全球首款「思考型AI」的自動駕駛系統，車子可以跟人類一樣思考，且非常有效，在台灣應該也能運作得很好。

黃仁勳維安費排名第四

根據媒體揭露的「科技公司CEO的保安支出」報告，去年黃仁勳個人維安支出高達220萬美元，比蘋果執行長庫克更多，在知名科技CEO排名第四。媒體觀察，此次黃仁勳訪台，至少有7名保鑣隨行，車隊清一色豪車，總價值超過2000萬元台幣（約63萬美元）。

